Mega-Vertrag ausgesetzt: Keine Premier League im russischen TV

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat längst auch Auswirkungen auf den Sport. Unter anderem kündigten die Ausrichter des Tennis-Turniers in Wimbledon einen Ausschluss russischer Spieler:innen an. Auch durften russische Teams im Europapokal nicht mehr antreten. Künftig müssen Fans in Russland auf Spitzenfußball im TV verzichten.

Spiele der englischen Premier League werden nämlich vorerst nicht mehr im russischen Fernsehen gezeigt. Ein Vertrag mit dem russischen Unternehmen Match TV wird nach Informationen britischer Medien ausgesetzt.

Keine Premier League in Russland – nur wie lange?

Eigentlich sollte Match TV ab der kommenden Saison sechs Jahre lange die Spiele der Premier League zeigen. Bei einer Generalversammlung am Donnerstag wurden die Klubs über die Aussetzung des Vertrags informiert. Zunächst war unklar, wie lange der Kontrakt ausgesetzt wird und ob er möglicherweise komplett aufgehoben wird.

Der bisherige Vertrag für die Ausstrahlung von Premier-League-Spielen in Russland, der mit dem letzten Spiel der Saison 2021/22 endete, war im März als Folge der russischen Invasion ausgesetzt worden. (dpa/mvp)