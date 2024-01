Wechsel perfekt: Sturm-Latte Kalajdzic kehrt in die Bundesliga zurück

Sasa Kalajdzic kehrt nach knapp eineinhalb Jahren in die Bundesliga zurück. Der 27-jährige Österreicher schließt sich bis Saisonende Eintracht Frankfurt an. Die Hessen leihen den Zwei-Meter-Mann vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers aus.

Über eine mögliche Kaufoption für den Stürmer, der 2022 vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt war, wurde zunächst nichts bekannt. „Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann“, sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Afrika-Cup: Frankfurt muss zum Rückrunden-Start auf Marmoush und Chaibi verzichten

Es war bereits länger bekannt, dass die Frankfurter auf der Mittelstürmer-Position aktiv werden wollen, nachdem Superstar Randal Kolo Muani im Sommer auf den letzten Drücker zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Der Handlungsdruck bei der Eintracht wuchs, weil Ex-St. Pauli-Profi Omar Marmoush und Farès Chaïbi für den Afrika-Cup nominiert wurden.

Für Kalajdzic hatte die Zeit in England denkbar ungünstig begonnen. Er zog sich nur drei Tage nach seinem Wechsel einen Kreuzbandriss zu und gab erst im August 2023 sein Comeback auf dem Platz. In Wolverhampton kam er über den Status des Jokers nicht hinaus. Für den VfB Stuttgart hatte Kalajdzic von 2020 bis 2022 insgesamt 22 Tore in 51 Spielen erzielt.