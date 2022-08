Borussia Mönchengladbach durchlebte in der vergangenen Saison ein chaotisches Jahr. Nicht nur zog sich der langjährige Manager Max Eberl aus gesundheitlichen Gründen vorerst aus der Öffentlichkeit zurück, auch performten die Fohlen deutlich unter den Erwartungen und landeten am Ende auf einem enttäuschenden 10. Platz in der Bundesliga. Nachdem sich der Verein kurz nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison von Trainer Adi Hütter trennte, wollen die Gladbacher unter Daniel Farke neu angreifen – und das zusammen mit einem bekannten Neuzugang.

Der Ex-Dortmunder und Nationalspieler Julian Weigel wird immer wieder mit Gladbach in Verbindung gebracht. Wie die portugiesische Sportzeitung „Record“ nun berichtet, soll der Bundesligist kurz vor einer Verpflichtung des 26-Jährigen stehen.

Julian Weigl könnte auf Leihbasis zu Gladbach wechseln

Gespräche zwischen den Gladbachern und Benfica Lissabon waren im Vorfeld gescheitert, da die Portugiesen nicht bereit waren, Weigl fest abzugeben. Nun sollen die Gespräche zwischen beiden Vereinen jedoch wieder aufgenommen worden sein und sich konkretisieren. Laut „Record“ könne man davon ausgehen, dass es zu einer Leihe des Mittelfeldspielers an den Niederrhein kommt.

Über eine mögliche Kaufoption ist bisher nichts bekannt, jedoch erscheint diese unwahrscheinlich, da die Portugiesen Weigl nicht fest abgeben möchten und der Ex-Dortmunder auch nicht an einem festen Wechsel nach Gladbach interessiert ist.

Weigl wechselte im Jahr 2020 vom BVB zu Benfica Lissabon für eine Ablöse von 20 Millionen Euro. Derzeit besitzt der 26-Jährige laut „transfermarkt.de“ einen Marktwert von 22 Millionen Euro und hat noch einen Vertrag bis 2024.

Auch Ex-Leipziger auf Wunschliste von Gladbach

Bei den Fohlen würde er mit Ko Itakura und Oscar Fraulo auf die weiteren Neuzugänge der Gladbacher treffen. Zudem sollen die Gladbacher an einer Leihe von Alexander Sörloth von RB Leipzig arbeiten. Der Stürmer hat bei den Bullen keine Zukunft mehr und würde gerne in der Bundesliga bleiben.

Derweil hat der Bundesligist laut „L’Équipe“ eine Offerte für Manu Koné in Höhe von angeblich mindestens 35 Millionen Euro abgelehnt. Diese Mindestsumme soll nach Angaben eines Berichts der französischen Sportzeitschrift Newcastle United geboten haben. Dabei spekuliert „L’Equipe“ darüber, ob der finanzstarke Klub das Angebot für den französischen U21-Nationalspieler womöglich noch einmal deutlich erhöht.

Gladbach lehnt Mega-Angebot für Koné ab

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hatte in den vergangenen Wochen mit Hinweis auf den noch bis 2025 gültigen Vertrags Konés diesen in diesem Sommer für unverkäuflich erklärt.

Unter Neu-Trainer Daniel Farke konnten die Gladbacher bisher überzeugend in die neue Saison starten. Neben zwei Siegen gegen Hoffenheim und Hertha reichte es gegen den Aufsteiger aus Schalke lediglich zu einem Unentschieden. Damit stehen die Fohlen nach drei Spieltagen auf Platz zwei der Bundesligatabelle. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky live) erwartet die Borussia die erste Bewährungsprobe der Saison, wenn es auswärts gegen den FC Bayern München geht.