Wechsel nach Italien? Serie-A-Klub baggert an Nationalspieler

Die AC Florenz aus der italienischen Serie A zeigt laut „Corriere dello Sport“ Interesse an Nationalstürmer Niclas Füllkrug. Allerdings will der Conference-League-Finalist lediglich 15 Millionen Euro Ablöse für den 30-Jährigen zahlen, was für Werder Bremen wohl zu wenig ist.

Angeblich möchte Werder erst ab einer Ablöse von 20 Millionen Euro Verhandlungen aufnehmen. Die Zukunft von Füllkrug, in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga, ist weiterhin offen.

Transferpoker um Füllkrug: Florenz interessiert – Werder fordert wohl 20 Millionen Euro

Dem Angreifer liegt von Werder ein Angebot zur Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags vor. Sturmpartner Marvin Ducksch hat hingegen bereits bis 2026 bei den Hanseaten verlängert. Die Bremer starteten in der vergangenen Woche in ihre Saisonvorbereitung. Am Sonntag absolvierten sie zudem ihr erstes Testspiel.

Gegen den Regionalliga-Klub SV Drochtersen/Assel mühte sich Grün-Weiß zu einem 2:1-Sieg. Werder trat in Verden noch ohne Füllkrug oder Neuzugang Naby Keita an. Beide Spieler sind noch im Urlaub. (sid/dpa/js)