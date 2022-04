„Was willst du von mir hören?” BVB-Trainer Rose legt sich mit Reporter an

Wieder verlor Borussia Dortmund bei Bayern München. Doch anders als in den Vorjahren mussten Spieler und Trainerteam dieses Mal noch dabei zuschauen, wie die Bayern den zehnten Meistertitel in Folge feierten. BVB-Coach Marco Rose hatte nach der 1:3-Niederlage am Sky-Mikrofon entsprechend schlechte Laune.

Rose ärgerte sich zum einen über abermals individuelle Fehler im Dortmunder Spiel: „Wir machen wieder einen ganz einfachen Fehler zum 0:2.“ Gemeint war Zagadous Ballverlust, der das Tor von Lewandowski einleitete. Zum anderen brachten vor allem die Schiedsrichterentscheidungen den Fußballlehrer auf die Palme.

Borussia Dortmund: Marco Rose ärgert nicht gegebener Elfmeter

In der 60. Minute hatte Bayern Pavard Dortmunds Bellingham im Strafraum zu Fall gebracht. Der Franzose traf deutlich zu sehen erst den Gegner und dann den Ball. Doch Videoschiri Marco Fritz schaltete sich nicht ein, Hauptreferee Daniel Siebert hatte es nicht gesehen.

Ganz zum Unverständnis von eben Rose, der am Sky-Mikro von Patrick Wasserziehr Dampf abließ.

„Wir hätten einen Elfmeter kriegen müssen. Ich stehe 50 Meter weg. Es gibt ein paar Leute, die sich das angucken können. Das ist ja nichts Neues für uns“, sagte Rose und wurde Wasserzieher gegenüber pampig: „Was soll ich sagen? Es ist ein absolutes Spitzenspiel. Es geht um eine Menge. Dann erwarte ich, dass die Dinge anständig geregelt werden. Und wenn das heute nicht der Fall war, ärgere ich mich. Was willst du von mir hören? Ich kann auch einen Purzelbaum machen.“ Den machte er aber übrigens nicht. (brb)