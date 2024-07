Was soll das denn? DFB schließt Vertrag mit hoch umstrittenem Unternehmen

Lebensmittel-Hersteller Wiesenhof ist neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das niedersächsische Familienunternehmen wird bis zum Sommer 2027 bei allen Heimländerspielen des Frauen-Nationalteams auf den Werbebanden im Stadion sichtbar sein. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co.KG, sagte: „Mit Wiesenhof haben wir einen weiteren starken und im Sportsponsoring bereits etablierten Partner für unsere Frauen-Nationalmannschaft gewonnen.“

Wiesenhof wegen Tierquälerei in der Kritik

Von 2012 bis 2022 war das Unternehmen Trikotsponsor bei Werder Bremen. Die PHW-Gruppe, der Wiesenhof angehört, ist weiterhin Sponsoring-Partner der Bremer. In Deutschland ist die PHW-Gruppe das größte Unternehmen der Geflügelwirtschaft.

Wiesenhof steht aufgrund der Massentierhaltung und Vorwürfen der Tierquälerei seit mehr als einem Jahrzehnt schwer in der Kritik. So wurde bereits 2013 belegt, dass Mitarbeiter schwächere Tiere lebendig in den Müll warfen oder ein zappelndes Tier an einem Eimer totschlugen. Wiesenhof wird überdies vorgeworfen, Hygienevorschriften zu verletzen und an illegalen Preisabsprachen beteiligt gewesen zu sein.