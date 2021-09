Normalerweise steht Kai Havertz beim FC Chelsea auf dem Platz, doch in der vergangenen Transferperiode wurde er auch als Spielervermittler aktiv. Der Nationalspieler hatte einen Anteil am Wechsel von Mitchell Weiser zum Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Das verriet Bremens neuer Trainer Markus Anfang in einem Interview der „Sport Bild“.

„Bei ihm erkundigte ich mich über Mitchell Weiser. Kai spielte mit ihm in Leverkusen zusammen, sie sind befreundet“, sagte Anfang. „Kai sagte mir, dass Mitchell ein guter Junge ist, dass er uns helfen könnte und gut zu uns passen würde. Solche Informationen helfen“, berichtete der 47-Jährige.

Havertz trainierte in der Jugend von Bayer Leverkusen unter Anfang, inzwischen spielt er für den FC Chelsea in England. Der Werder-Coach war zwischen 2013 und 2016 Jugendtrainer bei der Werkself.

Bremen trifft im Samstag im Zweitliga-Nordderby auf den HSV – mit Mitchell Weiser.