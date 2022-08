England-Heldin über ihren BH-Jubel: „Warum denn nicht als Frau?”

Die englische Europameisterin Chloe Kelly hat verraten, dass sie ihren Torjubel nach dem 2:1-Siegtreffer im Finale gegen Deutschland schon vorher geplant hatte. „Ich war bereit, das Trikot ausziehen und durchzudrehen“, berichtete Kelly in der TV-Sendung „Good Morning Britain“ des britischen Senders itv. „Im Männer-Fußball“ würden die genau dasselbe machen, warum sollte ich das als Frau nicht können? Ich glaube, in dem Moment hat jede England-Spielerin und jeder England-Fan dasselbe gefühlt.“

Ihr Jubel im Sport-BH war aus englischer Sicht eine der Szenen des Endspiels im Wembley-Stadion und danach auf den Titelseiten vieler britischer Zeitungen zu sehen. Bevor sie das Trikot auszog, hatte die 24-Jährige allerdings kurz gezögert.

Chloe Kelly zögerte, bevor sie ihr Trikot auszog

„Ich hab zur Schiedsrichterin geschaut und gedacht: Was entscheidet sie jetzt, Freistoß oder Tor? Wegen Videobeweis und so denkt man sich, man will nicht zu früh jubeln, man muss sich sicher sein“, so Kelly. „Ich hatte mein Shirt gepackt und gedacht: zieh ich es jetzt aus, oder was?“

Nach kurzer Rücksprache mit ihren Assistentinnen gab Schiedsrichterin Kateryna Monzul den Treffer in der 110. Minute – und Kelly ließ ihrer Freude freien Lauf. Dass sie für ihren Jubel eine Gelbe Karte kassierte, war ihr egal.

Das könnte Sie auch interessieren: TV-Wahnsinn! EM-Final-Drama der DFB-Frauen mit Mega-Quote

„Das ist die beste Gelbe Karte, die ich jemals bekommen habe“, so die Stürmerin von Manchester City. „Ich glaube, in diesem Moment ist alles ein Grauschleier und man feiert einfach den Moment, da denkt man nicht darüber nach, ob man sein Shirt aussziehen darf. Denn wie ihr wisst, hab ich mein Trikot ausgezogen und bin durchgedreht.“ (dpa/pw)