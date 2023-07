Walker will zu den Bayern! Neuer-Ersatz aus der Bundesliga?

Torhüter Oliver Baumann ist laut einem „Kicker“-Bericht ein Kandidat beim FC Bayern München. Der deutsche Meister habe den 33 Jahre alten Profi der TSG 1899 Hoffenheim „als potenziellen Kandidaten auf dem Zettel“, hieß es in einem Bericht vom Donnerstag. Baumann spielt seit 2014 bei der TSG und ist bei den Kraichgauern nicht nur die unangefochtene Nummer eins, sondern auch Kapitän. Sein derzeitiger Vertrag läuft im Sommer 2024 aus.

Für den FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel könnte Baumann eine Option sein, falls Yann Sommer die Münchner verlässt und sich das Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer weiter verzögert. Der Routinier soll in den Überlegungen der Bayern bereits eine Rolle gespielt haben, als in diesem Januar Sommer als vorübergehender Neuer-Ersatz verpflichtet wurde. Aus dem Ausland sollen sich laut „Kicker“ OGC Nizza und der FC Sevilla nach Baumann erkundigt haben. Konkrete Gespräche gab es demnach nicht.

Walker informiert Guardiola über Wechselwunsch

Für den bodenständigen Baumann könnte es aber auch eine plausible Option sein, bei Hoffenheim noch einmal längerfristig zu verlängern und dort seine Laufbahn zu beenden. Dort ist er auch privat verwurzelt. Bei der TSG könnte Baumann auch nach der aktiven Karriere einen Posten übernehmen.

Derweil hat soll der englische Nationalspieler Kyle Walker Manchester City darüber informiert haben, dass er zum FC Bayern wechseln möchte. Wie der TV-Sender Sky berichtet, habe der 33-Jährige mit dem Trainer des Champions-League-Siegers, Pep Guardiola, gesprochen und diesem persönlich mitgeteilt, dass er sich dem Rekordmeister anschließen wolle.

Spiel in Tokio: Bayern trifft auf City

Am vergangenen Freitag soll der Abwehrspieler den Münchnern bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Dem Vernehmen nach soll er in München bis 2025 für zwei Jahre unterschreiben und eine Option für eine weitere Saison bekommen. Laut Sky wollen die Bayern nun ein erstes Angebot abgeben, spekuliert wird über eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Dass sich beide Vereine bis zum Start der Asienreise des FC Bayern am 24. Juli nach Tokio und Singapur auf einen Transfer einigen, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Walker befindet sich mit dem englischen Meister derzeit auf dem Weg ins Trainingslager nach Japan. In Tokio kommt es auch zu einem Vorbereitungsspiel zwischen den Bayern und City. (dpa/mg)