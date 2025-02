Wahnsinn in der Allianz Arena: Bayern wüten nach Kiels Dreierpack

Nach der verrückten Schlussphase beim 4:3 gegen Holstein Kiel blickt der FC Bayern nicht unbeschwert richtungsweisenden Aufgaben im Februar entgegen. „Natürlich müssen wir die Sinne schärfen“, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem Sieg gegen Aufsteiger Kiel. Das betonte auch Trainer Vincent Kompany. „Die letzten zehn Minuten werden wir mit dem Team analysieren müssen. Kiel hat nie aufgegeben und immer an sich geglaubt“, sagte der Belgier.

Die Münchner hatten durch Jamal Musiala (19. Minute) Doppelpacker Harry Kane (45.+3./46.) und Serge Gnabry (54.) 4:0 geführt, bevor der Tabellenvorletzte durch Finn Porath (62.) und zwei Treffer von Steven Skrzybski (90.+1/90.+3) spät aufdrehte.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich erneuert seine Kritik

„Wenn es dann wild wird, spart es auch keine Körner“, sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich. „Es hat uns vor allem in der Hinrunde ausgezeichnet, dass wir die Spiele über 90 Minuten durchgezogen haben, dass wir den Hunger 90 Minuten auf den Platz gebracht haben. Und das geht uns jetzt ein bisschen ab.“ Eine Spitzenmannschaft ziehe „ihr Ding“ 95 Minuten durch.

Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Doublesieger Bayer Leverkusen ist zumindest bis zum Sonntag auf neun Punkte angewachsen. Es war für das Star-Team von Kompany der erfolgreiche Auftakt in 7 Spiele in 28 Tagen, Höhepunkte sind die Playoff-Duelle in der Champions League mit Celtic Glasgow und der Meister-Gipfel mit Leverkusen.

Manuel Neuer: Haben uns das Spiel „kaputt gemacht“

„Nach einem 4:0 geht man einfach anders raus“, sagte Freund. „Das ist dann schade, dass man gewinnt und dann eigentlich mit dem Gefühl rausgeht, das war jetzt nicht so gut die letzten 20, 25 Minuten und wir haben es noch mal sogar spannend gemacht.“

Kapitän Manuel Neuer hob die gewonnenen drei Punkte hervor. Man habe sich das Spiel ein bisschen „kaputt gemacht“, räumt er ein. „Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es bleiben natürlich am Ende immer die drei Punkte stehen, und das ist das Wichtigste“, sagte Neuer. (dpa/mp)