Wahl gekapert! Wie ein DFB-Flop zum „Nationalspieler des Jahres“ wurde

Das vergangene Jahr war für die Nationalmannschaft und den deutschen Fußball wahrlich kein einfaches. Das neue Jahr mit großen Vorsätzen für die Heim-EM der Männer beginnt nun mit einer kuriosen Wahl des Nationalspieler des Jahres aus 2023.

Bis zum 12. Januar konnte abgestimmt werden für den besten Nationalspieler des Vorjahres, Titelverteidiger war Jamal Musiala. Zu Beginn der Abstimmung neigte sich die Tendenz zum BVB-Stürmer Niclas Füllkrug, der als einer der wenigen kein schlechtes Jahr im Nationalmannschafts-Trikot hatte.

Emre Can ist Nationalspieler des Jahres

Von jetzt auf gleich nahm das Voting allerdings eine überraschende Wende: Emre Can stand deutlich an der Spitze. Wie das passieren konnte wird bei einem Blick in die Social-Media-Plattform „X“, ehemals „Twitter“, deutlich. Einige Nutzer mit großen Reichweiten hatten dazu aufgerufen, Can als Nationalspieler des Jahres zu wählen – doch wieso?

Der Dortmunder hatte, wie die ganze Mannschaft, eines seiner schlechtesten Jahre für Deutschland. In nur sechs von elf Spielen wurde der Mittelfeldspieler eingesetzt, kam lediglich auf 412 von 990 möglichen Einsatzminuten und gewann dennoch mit 64,4 Prozent der Stimmen vor Füllkrug (11,7%) und Musiala (9.4%).

Das könnte Sie auch interessieren: Kehrt Kroos ins DFB-Team zurück? Jetzt äußert sich Sportdirektor Völler

Dass sich der Dortmunder nur bedingt über diese Wahl freuen kann, ist zu klar, denn er wurde nicht wegen seiner Leistungen gewählt, sondern lediglich aus einem ironischen Spaß der Fans hinaus.

Viele Fans waren überrascht über Cans Nominierung und empfanden es offenbar als passend zu dem vergangenen Jahr, einen Überraschungssieger zu wählen. Glückwunsch, Emre Can!