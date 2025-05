„Wäre kurios“: Bayern-Star steht vor Doppel-Meisterschaft – falls der HSV patzt

Erst die Meisterschaft mit Bayern München – und dann auch noch mit dem 1. FC Köln? Fußball-Torhüter Jonas Urbig könnte als erst dritter Spieler der Geschichte in einer Saison jeweils den Titel in der Bundesliga und der 2. Liga holen.

„Auf dem Papier zweimal ‚Meister‘ zu werden, wäre kurios“, sagte der 21-Jährige gegenüber RTL/ntv: „Aber viel wichtiger ist, dass die Jungs aus Köln den Aufstieg schaffen. Ich drücke dem Team und meinem Heimatverein fest die Daumen, damit wir uns in der Bundesliga wiedersehen.“

Urbig: „Bin dankbar, wie die Mannschaft mich aufgenommen hat“

In der Hinrunde bestritt Urbig zehn Ligaspiele für den FC, im Winter folgte dann der Wechsel zum Rekordmeister. Für den neuen Meister Bayern stand er in der Rückrunde in zwölf Pflichtspielen im Tor. „Ich bin zum FC Bayern München gewechselt, um mich hier weiterzuentwickeln“, sagte Urbig: „Ich bin dankbar, wie die Mannschaft mich aufgenommen hat und freue mich einfach, einen Teil zur Meisterschaft beigetragen zu haben.“

Köln liegt zwei Spiele vor Saisonende hinter dem Hamburger SV auf dem zweiten Platz, am Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht für die Mannschaft von Rückkehrer Friedhelm Funkel das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Sollte der FC den Aufstieg in die Bundesliga als Spitzenreiter schaffen, wäre Urbig nach Pasi Rautiainen (1980/81, Bayern München und Werder Bremen) und Frank Hartmann (1986/87, Bayern München und Hannover 96) der dritte „Doppel-Meister“. (sid/vb)