Während Länderspielreise: Penthouse von BVB-Star in Brand

Am Montagmorgen kam es in einer Penthouse-Wohnung am Phoenixsee in Dortmund zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte an und kämpfte etwa anderthalb Stunden gegen die Flammen. Eigentümer der Wohnung ist ausgerechnet BVB-Star Salih Özcan. Das berichtete die Bild-Zeitung.

Verletz wurde niemand – Özcan selbst befand sich zu dem Zeitpunkt des Brandes noch auf Länderspielreise mit der türkischen Nationalmannschaft und soll im Laufe des Montags wieder in Dortmund ankommen.

EM-Qualifikation: Salih Özcan bereitete Tor von Baris Yilmaz vor

Auslöser des Brandes war nach „Bild“-Angaben ein Kabelbrand, der Balkonmobiliar entzündete. Die Wohnung blieb unbeschädigt, allerdings musste die Feuerwehr Teile der Fassade abnehmen, um weitere Glutnester auszuschließen.

Mit der Türkei gelang Özcan durch ein 1:0 gegen Kroatien die Qualifikation zur EM im kommenden Jahr. Den Siegtreffer von Baris Yilmaz bereitete Özcan dabei vor.