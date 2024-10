Vor Zweitliga-Derby: Fans beider Vereine protestieren – in der jeweils anderen Stadt

Drei Tage vor dem brisanten Zweitliga-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 haben Fußball-Fans beider Klubs gegen den Teilausschluss von Zuschauern bei dem Niedersachsen-Derby am Sonntag protestiert.

Das Besondere an der Aktion: Rund 900 Anhänger aus Hannover demonstrierten am Vormittag nach Angaben der Polizei friedlich in Braunschweig. Fans der Eintracht marschierten am Nachmittag durch Hannover und zogen dabei auch am niedersächsischen Innenministerium vorbei. Beide Demonstrationen wurden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet.

Hannover 96-Fans teils von Spiel bei Eintracht Braunschweig ausgeschlossen

Die eigentlich verfeindeten Fanlager zielen mit ihrem Protest gemeinsam auf die Innenministerin Daniela Behrens ab, der sie „politischen Populismus“ vorwerfen. Die SPD-Politikerin hatte nach den Ausschreitungen und dem massiven Einsatz von Pyrotechnik bei beiden Duellen der vergangenen Saison über Monate angedroht, künftig Niedersachsen-Derbys ohne Gästefans anzuordnen.

Vor dem Spiel am Sonntag in Braunschweig (13.30 Uhr/Sky) wurde erst einmal nur ein Teilausschluss von 96-Anhängern beschlossen. Statt der üblichen 2100 Tickets für Hannover-Fans durften nur 1260 verkauft werden. Wichtige Bestandteile der Fankultur wie Blockfahnen oder eine Choreographie sind verboten.

Das Protest-Motto der 96-Anhänger lautete deshalb: „Für eine freie Fankultur ohne politische Einflussnahme“. Die Braunschweiger Fans sangen bei ihrer Kundgebung in Hannover: „Wir holen uns das Spiel zurück“. (aw/dpa)