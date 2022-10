Regeln gebrochen: Werder schmeißt Top-Stürmer aus dem Kader

Die Bundesliga-Saison läuft gut für Aufsteiger Werder Bremen – doch vor dem DFB-Pokal-Spiel beim SC Paderborn am Mittwoch hängt der Haussegen schief. Stürmer Marvin Ducksch wurde ausgerechnet zum Spiel gegen seinen Ex-Klub aus dem Kader gestrichen.

„Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten“, fand Werder-Trainer Ole Werner deutliche Worte. Der 28-jährige Ducksch habe eine Mannschaftsbesprechung geschwänzt und zudem den großen Teil der Regenerationsmaßnahmen verpasst, teilte der Verein mit.

ℹ️ Ohne Marvin #Ducksch wird #Werder die Zweitrundenpartie im @DFB_Pokal beim @SCPaderborn07 bestreiten. Cheftrainer Ole #Werner strich den Offensivmann aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für die Partie.https://t.co/02UvO7PYYW — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 18, 2022

DFB-Pokal: Werder Bremen tritt ohne Marvin Ducksch in Paderborn an

Ducksch spielte 2014/15 auf Leihbasis für Paderborn. 2016 wechselte er für ein Jahr zum FC St. Pauli, mittlerweile bestreitet er seine zweite Serie für Werder Bremen, das er in der Vorsaison mit zum Aufstieg schoss.

Das Paderborn-Aus soll offenbar ein Warnschuss für Ducksch sein, der ab Donnerstag wieder in den Werder-Kader integriert werden soll. „Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt“, erklärte Coach Werner und kündigte an: „Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten.“