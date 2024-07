Vor Olympia: Gepäckpanne belastet ersten Gegner der DFB-Frauen

Die australischen Fußballerinnen ärgern sich kurz vor dem Olympia-Auftakt gegen Deutschland über eine Gepäckpanne beim Flug von Spanien zum Spielort Marseille. Einige Koffer mit „persönlichen Gegenständen, medizinischer Ausstattung und weiterer Ausrüstung“ hätten es nicht nach Frankreich geschafft, berichtete Anna Meares, Chef de Mission der australischen Mannschaft.

Immerhin sei das Training der Matildas vor dem Spiel am Donnerstag (19 Uhr/ZDF und Eurosport) nicht beeinträchtigt. „Wichtig ist, dass sie weiterhin trainieren und sich vorbereiten können, weil sie ihre Trainings- und Spielausrüstung dabei haben“, sagte Meares.

Meares: „Hoffentlich machen wir Fortschritte“

Die Bahnrad-Olympiasiegerin von 2004 und 2012 gab allerdings zu, dass die Situation alles andere als „ideal“ ist. Die Koffer hätten am Samstag aus dem Trainingscamp in Marbella/Spanien ankommen sollen. „Hoffentlich machen wir heute Fortschritte und können einige der persönlichen Gegenstände und medizinischen Geräte, die in Marseille benötigt werden, kaufen“, sagte Meares.

Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch bricht am Sonntag von Frankfurt nach Marseille auf. Die erste Partie im olympischen Fußballturnier findet einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris statt. Alexandra Popp könnte dort eine zentrale Rolle spielen, die DFB-Kapitänin steht zur Wahl für die Fahnenträgerin der deutschen Olympia-Mannschaft.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bestreitet nach der Partie gegen Australien auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die USA am 28. Juli (21 Uhr) in Marseille. Das letzte Vorrundenspiel gegen Sambia findet am 31. Juli (19 Uhr) in Saint-Etienne statt.