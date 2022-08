Vor Bundesligaspiel: Darum verschenkt Boateng über 2000 Döner

2023 Döner spendiert Kevin-Prince Boateng an Fans, die zeitig zum Heimspiel-Auftakt von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Olympiastadion kommen. Der Ur-Berliner feiert so seine Vertragsverlängerung bis ins nächste Jahr. Boatengs kulinarische Zuwendung ist nicht die einzige Good-Will-Aktion.

Auf Initiative von Präsident Kay Bernstein werden der ehemalige Sportdirektor Arne Friedrich, der frühere Akademie-Chef Benjamin Weber und Moderatorin Lena Cassel feierlich verabschiedet, die schon in der Vorsaison den Klub verlassen hatten. Bernstein hatte nach seiner Wahl im Juni eine mangelhafte Verabschiedungskultur moniert.

Eine ebenfalls angedachte Zeremonie für den zurückgetretenen Ex-Präsidenten Werner Gegenbauer, Ex-Vize Thorsten Manske und den schon 2021 beurlaubten Manager Michael Preetz muss allerdings verschoben werden, alle drei sind im Urlaub.

Am vergangenen Samstag startete die Hertha im Stadtderby gegen Rivalen Union Berlin mit einem 1:3 in die neue Saison. Nach einer enttäuschenden letzten Saison, in der sich die „Alte Dame“ nur durch die Relegation gegen den HSV in der obersten deutschen Spielklasse halten konnte, hoffen die Berliner nun, auf ein erfolgreicheres Jahr. (dpa/pw)