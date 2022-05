„Machbare Aufgabe“: Rangers-Profi mit breiter Brust ins Finale gegen Frankfurt

Innenverteidiger Leon Balogun von den Glasgow Rangers ist für das Finale der Europa League optimistisch.

„Wir wollen das Spiel für uns entscheiden – komme, was wolle. Ich denke auf jeden Fall, dass das für uns eine machbare Aufgabe ist“, sagte der 33-Jährige in einer Runde mit deutschen Medien.

Die Rangers treffen am Mittwoch (21 Uhr/RTL) im Europa-League-Endspiel auf Eintracht Frankfurt und wollen nach Dortmund und Leipzig auch einen dritten deutschen Vertreter besiegen. Die Chancen schätzt Balogun auf etwa 50:50.

Leon Balogun spielte für mehre Vereine in der Bundesliga

Der Abwehrspieler, der früher für Hannover, Bremen, Düsseldorf und Mainz spielte, ist seit 2020 bei den Rangers und genießt die Zeit beim schottischen Traditionsklub. Auf das Finale in Andalusien blickt er mit Vorfreude. „Zwei starke und geile Vereine. Schade, dass die Kapazitäten so gering ausfallen“, sagte Balogun mit Verweis auf das Stadion in Sevilla, in das nur gut 40.000 Menschen passen.

Beide Vereine hätten das Zehnfache von ihrem zugewiesenen Ticketkontingent von 10.000 Karten verkaufen können. (dpa/brb)