Vor Bayerns 2:0 bei Union: Bitterböse! Rummenigge rechnet mit DFB-Boss Keller ab

Die Abteilung Attacke hat mal wieder zugeschlagen – und zwar nicht nur sportlich. Durch das 2:0 (1:0) bei Union Berlin untermauerte der FC Bayern seine Tabellenführung wieder etwas fester, setzte darüber hinaus aber auch klare Zeichen abseits des Platzes. Die Partie hatte noch gar nicht begonnen, da kritisierte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den DFB und seinen Präsidenten Fritz Keller scharf.

Es mag ja durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber geben, wie die Protagonisten die geforderte neue Geschlossenheit untereinander umzusetzen gedenken. Rummenigge entschied sich für seinen eigenen Weg – und schoss gewaltig um sich.

Die Entscheidung für die Bayern: Benjamin Pavard (nicht im Bild) trifft per Kopf zum 2:0 bei Union Berlin. dpa Foto:

Bayern-Boss Rummenigge: DFB sollte vor eigener Haustür kehren!

Wenn Keller das alles am heimischen Fernseher verfolgt haben sollte, dürfte dem passionierten Winzer vermutlich sein Glas Weißwein aus der Hand gerutscht sein. Im Gespräch mit dem „Spiegel“ hatte der DFB-Präsident zuvor die Auswüchse des Profifußballs heftig moniert („Die Großkotzigkeit fällt uns allen vor die Füße“). Rummenigge hat für derlei Aussagen kein Verständnis, polterte bei „Sky“: „Ich bin etwas irritiert über die Meinungen und populistische Wortwahl.“ Und weiter: „Wenn wir eine Krise im Fußball hatten, dann war sie beim DFB zu suchen. Vielleicht sollte man sich beim DFB mal einen Besen kaufen, um vor der eigenen Tür zu kehren. Ich würde mich freuen, wenn der DFB seine Hausaufgaben macht.“ Zugleich forderte Rummenigge vom Verband zügige Entscheidungen in Sachen Fortführung der Dritten Liga und Frauen-Bundesliga.

Eine Attacke, die der DFB gewiss nicht mit Freude aufnehmen wird. Die Bayern sind schon wieder heiß gelaufen, so hat es den Eindruck. Eher unterkühlt spielten sie hingegen bei Union ihren Stiefel runter. Das reichte allemal, um die Partie ungefährdet über die Bühne zu bringen.

Lewandowski und Pavard treffen zum Sieg bei Union Berlin

Allerdings dauerte es bis kurz vor dem Wechsel, ehe Lewandowski den Favoriten per Strafstoß (Subotic hatte Goretzka übersehen und gefoult/40.) in Front schoss. Pavards Kopfball machte den Deckel drauf (80.). Für die Bayern ein Auftakt nach Maß ins Meisterrennen, in das sie mit vier Zählern Vorsprung auf den hartnäckigsten Verfolger Borussia Dortmund gehen.