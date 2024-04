Vor 10.000 Fans: So läuft das Final Four der Baller League – Ex-Kiezkicker dabei

Ex-Kiezkicker Max Kruse wird nicht dabei sein, wenn am 8. April 2024 (19 Uhr/Live bei Twitch und ProSieben Maxx) in Düsseldorf die vier besten Teams der neuen Baller League im PSD Bank Dome aufeinandertreffen. Mit seinem Team Hollywood United hat der frühere Nationalspieler es nicht unter die besten vier Teams der Liga geschafft. Währenddessen treffen im Final Four die Las Ligas Ladies, Streets United, Calcio Berlin und Eintracht Spandau, bei denen ein anderer Ex-St. Paulianer für Tore sorgt, aufeinander.

Über elf Spieltage hinweg hat man sich auf einem Indoor-Kleinfeld im Sechs-gegen-Sechs packende Duelle geliefert, ehe sich am Montag die vier besten Mannschaften im großen Final Four in Düsseldorf vor über 10.000 Fans final messen dürfen. Mit dabei: Die von den deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Jule Brand gemanagten Las Liga Ladies, Streets United mit Gründer und Teammanager Lukas Podolski, Calcio Berlin und Hans Sarpeis Team Eintracht Spandau.

Das Team Beton Berlin von Comedian Felix Lobrecht und Rapper Kontra K schaffte es trotz fulminanter Aufholjagd knapp nicht mehr ins Finale der vier besten Teams. „Bitter“, kommentierte Lobrecht das Ausscheiden im Nachgang. „Ich bin trotzdem extrem stolz auf unser Team“ fuhr der Berliner fort, ehe er sich noch zu einer Kampfansage hinreißen ließ: „Nächste Saison dann Sieg!“

Final Four der Baller League vor 10.000 Fans

Die von den Weltmeistern Mats Hummels und Podolski ins Leben gerufene Baller League sorgt mit ihren innovativen Ideen für Furore. Durch eine Vielzahl von attraktiven Spielregeln, die durch ein Glücksrad ausgewählt werden, ist es möglich, den Spielverlauf in den Schlussminuten noch auf den Kopf zu stellen.

So kann es sein, dass es wie beim Basketball eine Zeitlimit für den Angriff gibt, der Ball pro Spieler nur einmal berührt werden darf oder im 1 gegen 1 aus der jeweils gegnerischen Hälfte abgeschlossen werden muss, wobei der im Tor stehende Spieler zum Abwehren des Balles die Hände nicht benutzen darf.

Ex-Dortmunder erster Torschützenkönig der Baller League

Auch Fans gibt es bei den Spielen. Neben den vielen Menschen, die die Spiele über Streams online von zu Hause verfolgen, haben die Klubs mittlerweile auch kleinere Fanszenen vor Ort.

Bei der Baller League: Fans der Mannschaft Las Ligas Ladies sind gut gelaunt. IMAGO / Ulrich Hufnagel Bei der Baller League: Fans der Mannschaft Las Ligas Ladies sind gut gelaunt.

Wenngleich der Finalspieltag noch aussteht, darf sich ein Ex-Dortmund:proofi indes schon über eine Ehrung freuen. Mit fulminanten 19 Toren in elf Liga-Spielen führt Moritz Leitner die Torjägerliste nach Abschluss des letzten Spieltags an.

Ein Ex-St. Paulianer kämpft noch um den Turniersieg

Viele Streaming-Größen und ehemalige Profis, so auch Ex-HSV-Star Zé Roberto, sind mit ihren Teams bereits ausgeschieden. Einer, der noch um die Krone des ersten Champions kämpft, hat früher mal bei St. Pauli gespielt: Richard Sukuta-Pasu kickte 2010 für eineinhalb Jahre am Millerntor. Bei seinem Debüt im Spiel gegen Ahlen braucht er damals nur 19 Sekunden nach seiner Einwechslung für seinen ersten Treffer.

Sukuta-Pasu hofft nun am Montag im Halbfinal-Spiel mit seinen Klub Eintracht Spandau gegen Streets United auf den Finaleinzug. Im Endspiel warten dann die Las Ligas Ladies oder Calcio Berlin.