Von wegen unbesiegbare Bayern: Ein Pflänzchen leistet Widerstand!

Die Bayern jäten in Bundesliga und Pokal derzeit alles, was sich ihnen in den Weg stellt – alle? Nein, ein einsames Pflänzchen erprobt den Widerstand.

Während Bayern München am Mittwoch gegen Frankfurt mal wieder ins Pokalfinale einzog, mit großen Schritten auf die achte Meisterschaft zugeht und trotz Corona-Pause in überragender Form ist, hat sich ein stiller Widerständler in die Allianz Arena geschlichen.

Bayern München: Unkraut wächst im Stadion

Wie ein Fotograf beim Pokalspiel entdeckte, wächst ein ordentliches Pflänzchen Unkraut auf den derzeit verlassenen Rängen der Allianz Arena. Das rund ein Meter hohe Gestrüpp scheint die Geisterspiele zu genießen und ist während der Abwesenheit der Fans ordentlich gewachsen.

Das zarte Pflänzchen Hoffnung, dass bald doch wieder Fans diese Treppen hinuntertreten dürfen – es ist da.