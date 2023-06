Von wegen Ruhestand: Neue TV-Aufgabe für ZDF-Ikone Béla Réthy

Nach der WM in Katar war Schluss für Béla Réthy als Kommentator. Gleichbedeutend mit dem Niederlegen sämtlicher Aktivitäten in Film und Fernsehen war der Schlussstrich beim ZDF jedoch nicht.

Auf Amazon Prime wird noch in diesem Jahr die Dokumentation „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ erscheinen. Dabei wird Rethy mit seiner unverkennbaren Stimme in die Rolle des Erzählers schlüpfen.

Béla Réthy wird Erzähler bei Amazon-Prime-Doku

Der Film wird insgesamt vier Episoden umfassen, in denen den Zuschauenden ein Blick hinter die Kulissen und in die Abläufe des DFB-Teams vor und während der WM ermöglicht wird.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit Béla Réthy einen der renommiertesten Sportkommentatoren Deutschlands für dieses Projekt gewinnen konnten“, sagt Philip Pratt, der bei Prime Video als Leiter Deutsche Originals fungiert.

Vor allem die Möglichkeit, nach Erklärungen für das erschreckende Abschneiden zu suchen, mache die Doku für die Zuschauenden interessant, so Pratt: „Aus Sicht vieler Fans war der sportliche Verlauf des Turniers in Katar enttäuschend und sie fragen sich: Wie konnte es nach 2018 überhaupt nochmal zu so einer Katastrophe kommen? Gerade das macht den Blick hinter die Kulissen jedoch besonders sehenswert.“

Für Réthy war es unterdessen die Möglichkeit, „diese besondere Weltmeisterschaft, die ja meine letzte als ZDF-Kommentator war, noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben“, so der 66-Jährige. „Es hat mich sehr gefreut, die Anfrage von Prime Video und der Ufa zu erhalten“, betonte Réthy, demzufolge sich die Zuschauenden „auf eine sehr emotionale und ehrliche Reise freuen“ dürfen.