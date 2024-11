Von den Bayern zu Bayer? Top-Klubs kämpfen um Supertalent Wanner

Fünf Tore, zwei Assists und viel Spektakel: Die Auftritte von Supertalent Paul Wanner beim 1. FC Heidenheim gehen an den Top-Vereinen nicht spurlos vorbei. Nach einem Medienbericht soll der 18-Jährige daher bei Meister Bayer Leverkusen die Wunschlösung, wenn Superstar Florian Wirtz den Verein verlassen sollte.

Das Spielerprofil von Wanner könnte perfekt ins Bayer-System passen. Wirtz und Wanner haben sehr ähnliche Anlagen. Beide fühlen sich auf der Zehn am wohlsten, gelten als sehr dribbelstark und torgefährlich. Die „Bild“ berichtet, dass die Leverkusener den Deutsch-Österreicher daher liebend gern verpflichten würden. Aber auch RB Leipzig soll ein Auge auf Wanner geworfen. Im Falle eines Wechsels von Xavi Simons – der Niederländer ist von Paris St. Germain ausgeliehen – soll Wanner auch bei den Sachsen die Wunschlösung sein.

Paul Wanner sagte Bundestrainer Nagelsmann ab

In dieser Woche hatte der Shootingstar Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Korb gegeben. Wanner will weiterhin nur für die deutsche U21-Nationalmannschaft spielen, um damit seine Entscheidung, ob er künftig für die deutsche oder die österreichische Nationalmannschaft auflaufen wird, weiter hinauszuzögern.

Klar ist, dass die Bayern, bei denen Wanner unter Vertrag steht, keinerlei Anstalten machen, das Supertalent abgeben zu wollen. „Wir sind sehr happy und zufrieden über seine Entwicklung. Er macht richtig gute Spiele, macht viele Minuten, wir sind mit ihm auch immer im engen Austausch“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): „Er ist einfach ein Spieler, mit dem wir unsere Zukunft planen, der wichtig werden soll für den FC Bayern München in Zukunft.“

Bayern München plant weiter mit Wanner

Daher ist eine weitere Ausleihe von Wanner an einen anderen Klub für die nächste Saison offenbar kein Thema. In München steht Wanner noch bis 2027 unter Vertrag, in der Vorsaison war der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte der Bayern an den SV Elversberg ausgeliehen, nun sorgt er in Heidenheim für Furore.

„Er soll die Saison so weiter gestalten, die nächsten Entwicklungsschritte gehen und alles andere werden wir mit Paul besprechen“, sagte Freund: „Aber wir vom FC Bayern München planen mit ihm in der Zukunft.“