Einen Aussteiger wie ihn gab es in der Geschichte der Bundesliga vielleicht noch nie. Neven Subotic gewann Titel am Fließband, er verdiente Millionen und wurde zum Liebling der Massen. Doch von all dem will der frühere Abwehrspieler heute nichts mehr wissen. Statt sich im Glanz vergangener Tage zu sonnen, unternimmt der Ex-BVB-Star das Sinnvollste, was ein Mensch überhaupt tun kann: Er hilft, Leben zu retten. Mit der MOPO sprach er über seine Mission.

Er hatte sich das alles ganz anders gedacht. Keine drei Wochen ist es her, dass Borussia Dortmund die Meisterschaft versiebte und natürlich hatte auch Subotic Pläne. „Ich habe überlegt, ob ich ins Stadion gehen soll oder nicht“, erzählt der 34-Jährige und allein die Tatsache, dass er abwägte, dürfte bei jedem Borussen-Fan ein heftiges Kopfschütteln hervorrufen. „Aber ich bin lieber zu Freunden gefahren. Hätte es mit dem Titel geklappt, wäre ich danach in die Stadt gegangen, denn ich wollte unbedingt mal spüren, wie es sich anfühlt, wenn so viele Menschen feiern. Das bekommst du als Spieler ja nie so richtig mit, das fand ich schon immer schade.“

Ex-BVB-Profi Subotic betreut mit „welfare“ Projekte in Äthiopien, Kenia und Tansania

Es kam dann ja bekanntlich ganz anders und bei all seinen schönen Gedanken dürfte Subotic eines ohnehin nicht bedacht haben: Die etwa 400.000 Fans, die sich Schätzungen zufolge in der Innenstadt aufhielten, hätten ihn vermutlich vor Freude erdrückt. Denn Subotic ist in Dortmund ein Held. Meister 2011 und 2012. Stammspieler in der großen Zeit unter Jürgen Klopp. Serbischer Nationalspieler. Immer Publikumsliebling. 2018 widmeten ihm die BVB-Fans ein Plakat: „Danke Neven – ein guter Mensch in einem scheiß Geschäft.“ Da hatte Subotic längst erkannt, dass in seinem Leben irgendetwas falsch lief.

Er wirkt noch immer drahtig. Etwas schmaler vielleicht als zu Wettkampfzeiten, ein paar Muskeln sind verschwunden. Mit einer Flasche Wasser in der Hand kommt Subotic zum Gespräch mit der MOPO, um über sein neues Leben zu sprechen. Ob er etwas anderes trinken wolle? „Nein, nein, Wasser reicht.“ Sinnbildlich für ihn, denn Wasser bestimmt seinen Tages-Rhythmus und die Mehrzahl seiner Gedanken. Der Meisterspieler ist zum Lebensretter geworden. Seit mehreren Jahren betreut er mit seiner Organisation „welfare“ Projekte in Äthiopien, Kenia und Tansania. Mehr als 500 Brunnen und Wasseranlagen wurden bereits gebaut, die etwa 200.000 Menschen versorgen. „Aber es geht weiter“, sagt Subotic und für einen Moment ist in seinen Augen das alte Flackern des Leistungssportlers zu erkennen.

„welfare“ hat schon mehr als 500 Brunnen und Wasseranlagen gebaut

Wie aber kam es zu all dem? Warum beendete Subotic im Alter von nur 32 Jahren seine Karriere, um sich voll und ganz seinen Projekten widmen zu können?

„Es begann 2012“, erzählt er, da war er 22 und hatte bereits seit Jahren ein ungutes Gefühl, das mehr und mehr Besitz von ihm ergriff. „Wir waren mit dem BVB jedes Jahr im Kinder-Krankenhaus und haben Werbeartikel verschenkt“, erinnert er sich. „Das ist sicher nichts Falsches, ganz im Gegenteil. Aber es waren eben letztlich nur zwei Stunden pro Jahr und das ist ja so gut wie nichts, gemessen an den Möglichkeiten, die Fußballer haben. Du bekommst soviel Geld, hast so ein Ansehen. Da können zwei Stunden unmöglich reichen.“

Es war die Zeit, in der Subotic einen täglichen, inneren Kampf mit sich führte, von dem kein Fan etwas mitbekam. „Die Auseinandersetzung mit Verantwortung hat mich sehr getrieben“, sagt er. „Als Fußballer arbeitest du meistens drei bis vier Stunden am Tag. Aber was macht man mit dem Rest? Meine Gedanken waren: Die Mitspieler kaufen sich Sachen, was soll ich mir kaufen? Dann überlegst du, wohin du in vier Monaten in den Urlaub fliegen sollst. Ständig solche Sachen. Es war schlimm, mit meiner Zeit nicht mehr anzufangen. Ich hatte das Gefühl, total zu verblöden.“

Subotic: „Hatte das Gefühl, total zu verblöden“

Subotic handelte. Auch, weil es ihm mal anders vorgelebt wurde. Mit seinen Eltern und seiner Schwester war er 1990 aus Jugoslawien nach Pforzheim gekommen, zwischenzeitlich in die USA umgesiedelt. „Meine Eltern hatten mehrere Jobs auf sich genommen und ein verantwortungsvolles Selbstverständnis, dass ich in mir aber nicht gesehen habe“, erzählt der frühere Star. „Das hat mich sehr frustriert.“

Bis es ihm langte. Als Ein-Mann-Stiftung begann Subotic, mittlerweile umfasst sein Team zehn Köpfe. Ein Full-Time-Job. Millionen fließen, damit Wasser in Afrika fließt. Spenden, aber auch Subotic‘ eigenes Geld. Der Fußball-Millionär hat einen Großteil seines Vermögens in seine Projekte gesteckt.

Sein Leben anzupassen, fiel ihm leicht, denn erst seit seinem Karriereende fühlt er sich genau richtig. In Dortmund lebt er in normalen Verhältnissen, ohne Schnick-Schnack. Nach Hamburg, wo er im Rahmen der „New Work Experience“ als Redner auftrat, kam er mit dem Zug. 50 Euro kostete sein Hotel.

Subotic erzählt sowas nicht, um damit zu prahlen, keine Silbe. Man muss ihn schon danach fragen. Ob er sich denn gar keinen Luxus leiste? Da überlegt er kurz und schaut an sich herunter. Hier, diese Laufschuhe habe er sich gegönnt. „Da achte ich dann schon auf Qualität und nehme nicht die für 50 Euro. Sonst sind sie in einem Jahr kaputt, ich schmeiße sie weg und wer weiß, womöglich landen sie im Meer.“ Er kann offenbar nicht anders, als immer das große Ganze im Blick zu haben.

Subotic hatte in der Vergangenheit Kontakt zum HSV

Was von früher geblieben ist, sind 1000 Geschichten, die Subotic erzählen kann. Hamburg, der HSV, da war auch mal was. „Ich bin hier mal in die falsche Bahn gestiegen, die offenbar zum HSV-Stadion fuhr. War nur ein Versehen, aber es stand am nächsten Tag direkt in der Zeitung“, sagt Subotic lachend. Ein anderes Mal aber sprach er ernsthaft mit den HSV-Bossen. „Ein netter Austausch, doch wenige Tage später war der Herr dann nicht mehr im Amt. Damit hatte es sich erledigt.“

Mittlerweile hat er kaum noch etwas mit Fußball zu tun. Kein Spiel guckt er komplett. „Da fehlt mir die Zeit“, sagt er und außerdem: „Was mich immer begeistert hat, war ja, Fußball zu spielen und nicht zu gucken.“ Zwei, drei Mal pro Jahr besucht er BVB-Heimspiele, aber auch nur, um sich dort mit Geschäftspartnern zu treffen. Und auch die Irrsinns-Summen, die den Fußball-Markt überschwemmen, nimmt er nur bedingt wahr. Ob Messi zwischen 500 Millionen Euro Gehalt in Saudi-Arabien oder 50 in Miami wählen kann, das sei ganz sicher ziemlich krank. „Aber für mich stehen andere Zahlen im Vordergrund. In Äthiopien sind in den letzten Jahren 600.000 Menschen gestorben, ein Zehntel der Bevölkerung. Wir überlegen, was wir tun können, damit die Menschen dort leben. Das ist für mich relevant.“

Dann muss er los, es ist noch viel zu tun. Aber eines soll noch kurz geklärt werden. Gibt es ein Spiel, dass er gern nochmal spielen würde? Da lacht Subotic auf, na klar, was für eine Frage. „Unser Champions-League-Finale gegen die Bayern“, dieses verflixte 1:2 des BVB aus dem Sommer 2013. „Wäre schon geil, das nochmal gerade rücken zu können.“ Dafür würde er sogar nochmal die Buffer rausholen, die er 2021, nach seiner Zeit im österreichischen Altach, eingemottet hat. „Ich habe damals überlegt: Mache ich weiter? Gehe ich vielleicht nach Saudi Arabien und staube nochmal Kohle ab? Oder mache ich etwas Nachhaltiges, wovon ich in 50 Jahren noch etwas habe?“

Die Antwort darauf fiel Neven Subotic ziemlich leicht.