Viertelfinale der Champions League: Kracher-Gegner für Bayern und BVB!

Der Weg zum Pott steht! In Nyon in der Schweiz wurden am Freitag die Duelle für das Viertelfinale der Champions League (9./10. April und 16./17. April) ausgelost. Auch zwei deutsche Teams waren im Pott und bekamen Kracher-Gegner.

Der FC Bayern München trifft auf den Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal und hat dabei im Rückspiel Heimrecht. Borussia Dortmund spielt gegen die Spanier von Atletico Madrid. Der BVB hat ebenfalls das zweite Spiel vor der eigenen Kulisse.

Arsenal gegen Bayern, Atletico gegen Dortmund

Real Madrid bekommt es derweil im Giganten-Duell mit Manchester City zu tun. Der Sieger aus Arsenal gegen Bayern wäre hier der Halbfinal-Gegner.

Paris St. Germain bekam den FC Barcelona zugelost. Der BVB würde bei einem Weiterkommen auf den Sieger dieses Duells treffen.

Wieder deutsches Finale in Wembley?

Die Halbfinals finden am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai statt, das Endspiel steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion. Wie schon 2013 besteht nach der Auslosung die Möglichkeit, dass dort Bayern (holte den Titel) und Dortmund erneut aufeinandertreffen. „So eine Revanche in Wembley wäre eine coole Sache“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei Sky. „Aber es werden natürlich schwere Spiele.“

„Der Weg ist jetzt klar bis nach Wembley. Ab sofort ist alles möglich“, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel.