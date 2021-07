Videobotschaft an die Fans: Welttrainer Klopp: „Sei dankbar für das, was du hast!“

2020 neigt sich so langsam dem Ende zu und noch immer hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem – auch den Fußball. Zum Jahresabschluss wandte sich nun Trainer Jürgen Klopp an die Fans des FC Liverpool und blickt dabei auf ein außergewöhnliches Jahr zurück.

„Das Jahr begann gut, richtig gut. Und dann kam Covid-19 und hat alles gestoppt. Und wir sind noch immer mittendrin in der Pandemie. […] Unser normales Leben, wie auch immer das vorher war, haben wir vielleicht nicht genug geschätzt. Was wir gelernt haben, ist: Sei dankbar für das, was du hast! Es kann sich in einer Minute verändern“, erklärte der 53-Jährige demütig.

In Videobotschaft: Klopp blickt auf das Jahr 2020 zurück

Trotz des Coronavirus hatte der gebürtige Stuttgarter in diesem Jahr auch etwas zu feiern. Denn den Gewinn der Premier League bezeichnete er als „einer der größten Tage“ seines Lebens.

Auch an die Rückkehr der Zuschauer erinnert sich der Welttrainer gern zurück: „Diese Atmosphäre wieder zu spüren, hat das Spiel zu einem gemacht, das wir niemals vergessen werden. Wir haben Erinnerungen gesammelt.“

Zudem gab Klopp auch Einblicke aus den Weihnachtstagen seiner Kindheit Preis. „In meiner Familie war es die Tradition, dass wir alle singen und ein Instrument spielen mussten. Am Anfang habe ich Xylophon gespielt, später habe ich Keyboard spielen gelernt. Erst danach haben wir die Geschenke bekommen. Tolle Erinnerungen! Ich habe es geliebt!“