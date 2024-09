Video geht viral: Ex-Bundesliga-Spieler soll vorsingen – und sorgt für Gänsehaut

Der ganz große Durchbruch im Profi-Fußball blieb ihm verwehrt. Nun aber stellte der frühere Zweitliga-Spieler Selim Gündüz unter Beweis, dass in ihm noch ein anderes Talent steckt. Beim traditionellen Vorsingen der neuen Spieler verblüffte der 30-Jährige mit der Interpretation eines James-Blunt-Songs seine Mitspieler, die erst lachten und dann plötzlich verstummten. Das Gänsehaut-Video geht inzwischen viral.

Gündüz galt einst als großes Talent beim VfL, mit 20 Jahren debütierte er für die Profis in der 2. Bundesliga. Nach 53 Spielen (vier Tore, eine Vorlage) im Unterhaus aber geriet die Karriere ins Stocken. Gündüz, der eine Zweitliga-Begegnung auch für Darmstadt 98 machte, wechselte zum KFC Uerdingen in die 3. Liga und später dann über den Halleschen FC und Alemannia Aachen in die Türkei.

In diesem Jahr kehrte der gebürtige Siegener nach Deutschland zurück. Seit dieser Saison kickt er für den Regionalliga-Klub Türkspor Dortmund und in der Baller League für die Protatos, für die auch Ex-Bayern-Hoffnung Sinan Kurt aufläuft. Wie bei den Profis ist es auch hier Usus, dass die neuen Spieler bei ihrer Ankunft ein kleines Ständchen singen. Meist ist das nicht unbedingt ein Genuss für die Ohren und so beginnt das Video auch mit dem Lachen und dem Gequatsche einiger Kollegen, die nicht ahnen konnten, dass Gündüz gesanglich etwas mehr draufhat als der Durchschnitts-Fußballer.

Mit einer Cola-Flasche als Mikrofon trällerte Gündüz los, sang „You’re beautiful“, den Welthit von James Blunt. Seine Mitspieler reagierten sichtlich verblüfft. Im Netz wurde das Video mehr als 100.000 Mal angesehen. „Er wechselt den Verein nur, um der Neue zu sein, der singen muss“, kommentierte ein User.

„Ich singe gern mal unter der Dusche oder vorm Spiegel, wie bei ‚Kevin – Allein zu Haus’“, sagte Gündüz der „Bild“. „Einen richtigen Auftritt hatte ich allerdings noch nie. Aber ich bin offen für Angebote.“