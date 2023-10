Video: Celtic-Fans singen „You’ll Never Walk Alone“ mit hunderten Palästina-Flaggen

Am Mittwochabend traf Celtic Glasgow am altehrwürdigen Celtic Park in der Champions League auf Atlético Madrid (2:2). Die starke Leistung der Schotten, die gegen das favorisierte Madrid zweimal führten, geriet aber in den Hintergrund. Auf den Rängen solidarisierten sich die Celtic-Fans, die eine enge Freundschaft zum FC St. Pauli hegen, mit Palästina.

Vor dem Anpfiff wird auch im Celtic Park traditionell die Fußball-Hymne „You’ll Never Walk Alone“ von Gary & The Pacemakers gesungen. Vor dem Gruppenspiel in der Champions League nutzten viele Fans diesen Moment, um ihre Solidarität mit Palästina zu zeigen und schwenkten während des Lieds hunderte Palästina-Fahnen.

Bereits beim Ligaspiel am Wochenende bei den Hearts of Midlothian zeigten Celtic-Anhänger die Palästina-Flagge. Die Vereinsführung des schottischen Fußball-Clubs distanzierte sich danach von politischen Bekundungen seiner Fans.

Für die Solidaritätsbekundungen erhielten die Fans in den Sozialen Netzwerken sowohl Applaus als auch heftige Kritik. Palästinensische Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober ein Massaker im israelischen Grenzgebiet mit mehr als 1400 Toten verübt. Israel nahm daraufhin Luftangriffe in dem Küstenstreifen auf.