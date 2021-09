„Bin ich noch der Richtige?“ Ebbers und Vicky in der Krise

Drei Spiele ohne Sieg in der Punktrunde, dazu die Blamage bei einem Bezirksligisten: Der SC Victoria ist weit unter seinen Ansprüchen gestartet. Spätestens seit der Oberligist am Sonntag im Lotto-Pokal im Elfmeterschießen beim FC Alsterbrüder ausschied, rumort es bei den Hoheluftern.

Schon nach dem blutleeren Auftritt beim HSV III (0:3) hatte Trainer Marius Ebbers niedergeschlagen festgestellt. „Man muss sich fragen, ob ich der Richtige bin.“ Sollte heißen: Möglicherweise überfordere er seine Mannschaft.

Die folgende Pokal-Pleite sah Ebbers sogar als leichten Fortschritt, weil wenigstens der Einsatz gestimmt habe. Aktuell muss man beim Traditionsverein mit wenig zufrieden sein. Aus der Mannschaft heißt es derweil, das Beharren des Trainer auf einer Dreierkette koste Gegentore.

Ebbers selbst spricht von einer „Ergebniskrise“. Nun hospitiert der Ex-Profi und A-Lizenz-Inhaber in dieser Woche bei seinem alten Verein FC St. Pauli, steht bei Victoria aber „uneingeschränkt für Trainingseinheiten und Besprechungen zur Verfügung“, wie der Klub versichert. Am Sonntag tritt Vicky zum Keller-Knüller der West-Staffel beim ebenfalls noch sieglosen SV Rugenbergen (14 Uhr, Ellerbeker Straße) an.

Da will dann auch Victoria-Präsident Ronald Lotz Zählbares sehen. Nach zwei Wochen Urlaub verfolgte Lotz das Elfer-Drama bei den Alsterbrüdern vor Ort, nahm das Pokal-Aus aber nicht allzu tragisch: „Da zählt sowieso nur der Titel, und den gewinnt einer der großen Drei: Teutonia, Norderstedt oder Dassendorf.“

Ein trauriges Fazit, denn zwischen 2007 und 2013 hat Victoria den Pokal gleich viermal gewonnen. Lotz war damals Manager, doch das ist im Moment weit weg. Am Sonntag soll erstmal der erste Dreier eingefahren werden, damit Platz vier und der damit verbundene Einzug in die Meisterrunde sich nicht weiter entfernt.