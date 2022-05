Abstiegs-Finale: Warum der VfB Stuttgart 30 Jahre alte Trikots trägt

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit einem Sondertrikot als Glücksbringer in das Abstiegsfinale gegen den 1. FC Köln. Die Schwaben streifen sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Meistertrikot der Saison 1991/92 über, um den direkten Klassenerhalt doch noch zu schaffen – oder zumindest den Relegationsplatz final abzusichern.

„Das Trikot knüpft an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag beflügeln und Glück bringen soll“, sagte Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB.

Mit dem Geist von 1992 ins Saisonfinale: Im neuen VfB-Sondertrikot 1992 bestreitet der #VfB das Heimspiel gegen den 1. FC Köln – ein historisches, meisterliches Trikot mit viel Detailtreue und unverwechselbaren Mustern. ✨ Out now! pic.twitter.com/xk5GqW1Vyn — VfB Stuttgart (@VfB) May 11, 2022

Das Jersey vereint dabei die wichtigsten Merkmale der VfB-Trikots der historischen Saison vor 30 Jahren. Zusätzlich gibt es für Fans des VfB noch einen Trainingsanzug im ähnlichen Design.

Für den VfB geht es am letzten Spieltag noch um Einiges. Sollte man das Spiel gegen den 1. FC Köln für sich entscheiden und die Hertha gegen Dortmund verlieren, wäre der direkte Klassenerhalt geschafft. Rechnerisch ist bei einer hohen Niederlage und gleichzeitigem hohen Sieg der Arminia gegen Leipzig auch noch der direkte Abstieg möglich. (pfe/sid)