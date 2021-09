Beim FC Liverpool möchte man gerne mit Mohamed Salah verlängern. Doch dieser hat nun eine irre Forderung gestellt. Eine halbe Millionen Pfund pro Woche (580.000 Euro) will er bei den Reds kassieren, das berichtet die englische Zeitung „Mirror“. Aufs Jahr gerechnet wären das mehr als 30 Millionen Euro.

Der Ägypter ist bereits einer der Top-Verdiener in Liverpool, doch das reicht ihm nicht. Aktuell verdient er 200.000 Pfund pro Woche. Mit 220.000 Pfund wöchentlich ist Abwehr-Chef Virgil van Dijk der bestbezahlte Profi im Team von Trainer Jürgen Klopp.

FC Liverpool: Mohamed Salah fordert Mega-Gehalt

Wenn der 29-Jährige seine Forderung durchsetzen kann, würde er nicht nur van Dijk übertrumpfen, er wäre gar der bestbezahlte Profi der Premier League. Superstar Cristiano Ronaldo bekommt bei Manchester United 470.000 Pfund in der Woche, Kevin De Bruyne kassiert bei Manchester City 400.000 Pfund.

Das könnte Sie auch interessieren: Premiere: Jürgen Klopp fliegt mit besonderem Titel auf die Insel

Salah kam 2017 für 42 Millionen Euro von AS Rom nach Liverpool und hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis 2023. Paris St. Germain und Real Madrid sollen an dem ägyptischen Nationalspieler interessiert sein. Jürgen Klopp will ihn gerne an der Anfield Road halten.