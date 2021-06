Verrücktes Doppel-Finale: Bilbao kann in zwei Wochen zweimal den Pokal gewinnen

Der Traum lebt weiter! Nach dem Einzug ins Finale des spanischen Fußball-Pokals Copa del Rey träumt Athletic Bilbao vom großen Coup gegen den FC Barcelona – und von noch mehr.

„Ich hoffe, dass es ein historisches Jahr wird“, sagte Torschütze Raúl Garcia nach dem Weiterkommen im Halbfinale durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen UD Levante – das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Spanien: Athletic Bilbao steht in zwei Pokal-Finals

Für Bilbao kommt es nun zu einem denkwürdigen Pokal-Doppelpack binnen zwei Wochen: Die Basken stehen auch im Finale des Wettbewerbs der vergangenen Saison, das wegen der Corona-Pandemie noch immer nicht stattfand und für den 3. April angesetzt ist. Gegner ist Real Sociedad San Sebastian. Am 17. April heißt der Gegner FC Barcelona.

Gegen Levante geriet Bilbao durch einen Treffer von Roger Marti in der 17. Minute in Rückstand. Garcia glich per Elfmeter aus. In der Verlängerung gelang Alex Berenguer das Tor zum Einzug ins Finale. Erst im Januar hatten sich Bilbao und Barcelona im Endspiel des Supercups gegenüber gestanden – Athletic gewann 3:2 nach Verlängerung.

Copa del Rey: Schlägt Bilbao auch Messi und Barcelona?

Beide Teams sind die erfolgreichsten in der Copa del Rey. Barcelona gewann 30 Mal den Königspokal, Bilbao 24 Mal. Athletic-Coach Marcelino García betonte mit Blick auf die drei Endspiele in vier Monaten und damit auch drei Titelchancen: „Diese Spieler können sagen, dass sie Geschichte geschrieben haben für Athletic, so wie es einem manchmal nur einmal im Leben gelingt.“ (dpa/tm)