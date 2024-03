„Verrücktes“ Debüt für Dresden-Profi: Länderspiel mit Fußball-Zwerg

Geboren wurde Claudio Kammerknecht im beschaulichen Emmendingen nördlich von Freiburg. Am Freitag spielt er allerdings erstmals für Sri Lanka.

Claudio Kammerknecht von Drittligist Dynamo Dresden steht vor seinem Debüt für die Nationalmannschaft Sri Lankas. Am Freitag soll der Verteidiger erstmals für das Heimatland seiner Mutter auflaufen, in der Hauptstadt Colombo geht es gegen Papua-Neuguinea. „Es tut gut, dass man mal etwas anderes sieht, die Abläufe andere sind. Aber ich weiß schon: Es ist etwas Verrücktes“, sagte der 24-Jährige der „Sächsischen Zeitung“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Aktuell wenig Zeit“: So viel müssten Sie für Nagelsmanns Wohnmobil bezahlen

Bereits im September 2022 hatte Kammerknecht an einem Lehrgang der Auswahl teilgenommen, ein Spiel fand allerdings nicht statt. Nach dem Spiel gegen Papua-Neuguinea steht noch eine Begegnung gegen Bhutan am Montag auf dem Programm. Am Dienstag wird Kammerknecht dann in Dresden zurückerwartet. (lg/dpa)