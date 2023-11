Verrückt: Bundesliga-Profi spielt mit kaputtem Schuh – und trifft damit sogar

Auch ein kaputter Fußballschuh konnte Tomas Cvancara nicht stoppen. Das zwischenzeitliche 1:0 beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg erzielte der 23 Jahre alte Mittelstürmer nach eigenen Angaben unter nicht optimalen Bedingungen.

Kurz vor dem Tor in der 16. Minute sei einer seiner Schuhe im Zweikampf mit einem Gäste-Verteidiger kaputtgegangen, berichtete Cvancara. Neues Schuhwerk stand bereits bereit, doch dann traf der Tscheche.

Cvancara spielt mit kaputten Schuhen weiter

Auch nach dem sehenswert herausgespielten Treffer tauschte Cvancara seine Treter nicht direkt. „Nach dem Tor hatte ich das Gefühl, dass ich keine Zeit hatte, die Schuhe zu wechseln. Wir haben nur 1:0 geführt und ich dachte, es ist jetzt keine gute Idee, fünf Minuten dazusitzen und die Schuhe zu wechseln“, sagte er und lachte. Erst in der Halbzeit nahm er den Tausch vor.

Der Angreifer, der gut in die Saison gestartet war, zuletzt aber einige Probleme hatte und seinen Stammplatz verlor, hofft nun auf seinen endgültigen Durchbruch in der Bundesliga. „Es war wichtig, weil ich zuletzt manchmal nicht so gut gespielt habe“, sagte er zu seinem Tor. (dpa/ms)