„Verpiss dich!“ Ex-Bayern-Star aus der Ukraine bleibt Russen-Klub treu

Der Krieg in der Ukraine, ausgelöst vom russischen Präsidenten Putin, beschäftigt seit Beginn natürlich auch die Sportwelt. Viele ukrainische Athleten flohen oder melden sich mit emotionalen Botschaften. Einer, der sich trotz ukrainischer Staatsangehörigkeit nicht zum Krieg äußerte und sogar an seinem Trainerposten in Russland festhält, ist Ex-Bayern-Star Anatoliy Tymoshchuk.

Andriy Yarmolenko, aktiver ukrainischer Nationalspieler und aktuell bei West Ham United unter Vertrag, erzählte nun von einem Telefonat mit Tymoshchuk, der seit 2016 als Co-Trainer beim russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg unter Vertrag steht.

In dem Gespräch mit dem Blogger und ehemaligen russischen Fußballspieler Evgeniy Savin erzählte der ehemalige Dortmunder von einer SMS, die er dem ukrainischen Rekordnationalspieler Tymoshchuk schrieb: „Wie schläfst du nachts?“ Dieser antwortete „nicht so gut wie du“.

Daraufhin habe Tymoshchuk bei Yarmolenko angerufen. Dieser habe dem 43-Jährigen im Verlaufe des Gesprächs klar gemacht, dass er immer ein großes Vorbild für ihn gewesen sei, diese Zeiten aber jetzt vorbei sein würden. „Verpiss dich!“ war daraufhin die Reaktion Tymoshchuks. „Ich antwortete das Gleiche zurück und das war es“, so Yarmolenko.

Tymoshchuk erfuhr bereits Konsequenzen

Für seine nicht vorhandene Haltung zu Putins Krieg gegen sein Heimatland wurde Anatoliy Tymoshchuk bereits vom ukrainischen Fußballverband auf Lebenszeit gesperrt. Zudem wurden ihm unter anderem alle in der Ukraine gewonnenen Titel aberkannt und seine Trainerlizenz entzogen.