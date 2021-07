Verletzungssorgen beim BVB: Hazard fällt wochenlang aus – Hummels angeschlagen

Der Pokal-Erfolg in Braunschweig hat beim BVB nicht nur Jubelstürme ausgelöst. Thorgan Hazard kehrte gerade erst aus einer Verletzungspause zurück – und fällt nun gleich wieder wochenlang aus. Auch Kapitän Hummels ist angeschlagen. Neu-Trainer Terzic vermisst außerdem seinen Superstürmer Erling Haaland und die Leichtigkeit im Spiel der Dortmunder.

Wie der BVB einen Tag nach dem siegreichen Pokalauftritt beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig (2:0) mitteilte, hat Thorgan Hazard eine Muskelverletzung erlitten. Laut Klub war der belgische Offensivspieler erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In Braunschweig war der 27-Jährige in der 83. Spielminute eingewechselt worden.

BVB in Braunschweig: Hazard und Hummels mussten vorzeitig raus

Auch Kapitän Mats Hummels musste angeschlagen ausgewechselt werden, kehrte nach der Halbzeitpause nicht mehr auf den Platz zurück. Um eine schwerere Verletzung handele es sich aber nicht. Favre-Nachfolger Edin Terzic erklärte Hummels Probleme mit der hohen Belastung der letzten Wochen – zuletzt spielte der BVB zehnmal in 31 Tagen.

In einer ersten Bilanz nach drei Pflichtspielen sieht Terzic spielerische Mängel beim Vizemeister. „Magie und Leichtigkeit sind verloren gegangen. Das wollen wir zurück, aber das geht nicht auf Knopfdruck“, sagte der Coach.

Borussia Dortmund: Edin Terzic sieht spielerische Mängel

So kurz in diesem Jahr die Winterpause ist, so wichtig ist sie für Terzic, um endlich einmal ein paar Tage am Stück mit seiner Truppe zu trainieren. „Es geht ums Sammeln und zu schauen, wo wir zuerst ansetzen“, meinte der 38-Jährige. Unbestritten sei, so Terzic weiter, „dass es vor allem spielerisch nach oben gehen muss“. Aber auch die Wucht eines Erling Haaland im Sturmzentrum fehlte zuletzt.

Daher gehört ein erfolgreiches Comeback des Skandinaviers Haaland zum Bundesliga-Restart am 3. Januar (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellennachbarn VfL Wolfsburg beim BVB zu den wichtigsten Weihnachtswünschen. Dann wäre es Terzic wohl auch völlig egal, wie Haaland wieder trifft. Mit Magie, Leichtigkeit oder halt mit dem von ihm gewohnten Wumms. (sid/fbo)