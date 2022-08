Vier Verletzte und Europapokal: Köln hat plötzlich Transfer-Druck

Der 1. FC Köln hat das 0:0 gegen den VfB Stuttgart am Sonntag teuer erkauft und könnte daher auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Wie der Conference-League-Teilnehmer mitteilte, zogen sich Innenverteidiger Jeff Chabot und Rechtsverteidiger Benno Schmitz gegen die Schwaben jeweils Sprunggelenksverletzungen zu.

Des Weiteren teilte der Verein mit, Chabot sei operiert worden, er falle „länger“ aus. Bei Schmitz setzt der FC auf eine konservative Behandlung. Zudem wurde bei Mittelfeldspieler Eric Martel ein Bruch der Mittelhand festgestellt. Mathias Olesen werde am Montagnachmittag noch untersucht.

„Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Transferschluss ist am Donnerstag.

Köln kommt gegen Stuttgart nicht über ein 0:0 hinaus

Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart kamen die Kölner nicht über einen Punktgewinn. Zwar dominierte der VfB das Spiel über weite Strecken, jedoch waren die Baden-Württemberger ab der 56. Minute in Unterzahl geraten, nachdem Luca Pfeiffer die rote Karte sah. Die Kölner schafften es trotz der Überzahl nicht, dass Spiel für sich zu entscheiden. (sid/pw)