„Ziemlich brutal“: Üble Verletzungen überschatten den Spieltag

Bei gleich zwei Bundesliga-Partien gerieten am Samstag die Ergebnisse schnell in den Hintergrund. Beim 1:1 zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart musste Kult-Stürmer Fabian Klos in das Krankenhaus. Und beim 0:0 zwischen Eintracht Frankfurt und Greuther Fürth überschattete eine Horror-Verletzung von Marco Meyerhöfer die Partie.

In Gedanken waren die Bielefelder Spieler und Trainer Frank Kramer nach dem glücklichen Punkt gegen den VfB Stuttgart bei Klos. „Da geht allen ein bisschen der Schauer über den Nacken“, sagte Bielefelds Torschütze Florian Krüger über Angriffskollege Klos, der wegen eines heftigen Zusammenpralls kurz vor Spielende direkt ins Krankenhaus gebracht wurde. „Das ist eine ganz schwierige Situation für uns und für die Mannschaft“, sagte Kramer nach dem 1:1 am Samstag. „Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Man ist natürlich geschockt, wenn man sowas sieht.“

Klos war heftig mit Mitspieler Alessandro Schöpf zusammengerasselt und wurde länger auf dem Platz behandelt. Weil es so lange dauerte, bis die Sanitäter die Trage brachten, lief VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic ihnen entgegen und nahm ihnen das Transportgerät ab. Dafür gab es Applaus vom Bielefelder Publikum. Auch Kramer bedankte sich beim Stuttgarter. Zum Ur-Arminen Klos sagte er: „Ziemlich brutal, wenn man auch um die Vorgeschichte weiß – die Verletzung, die er vor ein paar Jahren hatte. Das ist schon ziemlich krass.“

Klos hatte sich 2013 bereits schwerer am Kopf verletzt. Am Samstag hielt sich der 34-Jährige die Hände vors Gesicht, als er vom Spielfeld getragen wurde. Einen Tag später gab die Arminia dann eine genauere Diagnose über die „schwere Kopfverletzung“ zu. Klos fehlt der Bielfeld nun „auf unbestimmte Zeit“.

Auch auf den sonst so lauten Zuschauerrängen im Frankfurter Stadionkessel wurde es still, Eintracht-Profi Jens Petter Hauge kämpfte sogar mit den Tränen. Es war eine gespenstische Szenerie, die nach der schweren Knöchelverletzung von Greuther Fürths Fußballprofi Marco Meyerhöfer herrschte. Nach einem unglücklichen Zweikampf wurde Meyerhöfer per Trage aus dem Stadion gebracht, ihm droht eine lange Pause.

„Wir hoffen, dass er bald wieder gesund ist. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei der medizinischen Abteilung der Eintracht bedanken für die tolle Unterstützung“, sagte Chefcoach Stefan Leitl, der nur wenig über das Sportliche und das 0:0 bei der in der Europa League stark aufspielenden Eintracht sagen wollte. Die Sorge um Meyerhöfer, der direkt und in Begleitung seiner anwesenden Familie ins Krankenhaus gebracht wurde, war zu groß. „Wir sind sehr traurig, ich hoffe alles wird wieder gut“, sagte Jetro Willems.

„Ich selbst habe den Fuß in einer nicht so schönen Position gesehen. Das überschattet das Spiel. Heute gibt es nicht viele Gewinner“, sagte Frankfurts Kapitän Sebastian Rode. Laut der „Bild“ besteht der Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch. Der 26-jährige Meyerhöfer wurde noch am Abend erfolgreich operiert. Der Abwehrspieler falle „längere Zeit“ aus. (dpa/js)