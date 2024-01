Verletzt: Bangen um Stuttgart-Torjäger Guirassy – Transfer vom Tisch?

Wie schlimm hat es den Goalgetter erwischt? Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss geben über die Schwere der Oberschenkelverletzung von Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart.

„Serhou wird sich entsprechend der ärztlichen Anweisung untersuchen und versorgen lassen, MRT inbegriffen“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Dienstag. Der Nationalstürmer Guineas hatte sich die Blessur am Montag im Testspiel gegen Nigeria (2:0) in Abu Dhabi zugezogen. Die Westafrikaner bereiten sich derzeit auf den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste vor.

MRT-Untersuchung bei Guirassy

Wohlgemuth erklärte weiter, vor dem MRT seien genauere Angaben zur Verletzung von Guirassy nicht möglich. „Ferndiagnosen sind in keinem Fall sinnvoll.“ Man stehe aber im Austausch mit dem 27-Jährigen und den Verantwortlichen des Teams aus Guinea. Ihr erstes Gruppenspiel beim Afrika-Cup bestreitet die Mannschaft am 15. Januar gegen Kamerun.

Guirassy hat in der laufenden Saison bereits 19 Pflichtspiel-Tore für den VfB erzielt, in Stuttgart hat er einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er den Bundesliga-Dritten aber schon in diesem Winter verlassen.

Laut „Bild“ soll die Option, die sich auf 17,5 Millionen Euro belaufen soll, nur bis Mitte Januar gezogen werden können. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. lg/dpa