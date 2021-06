Verlängert Bürki doch nicht?: Top-Klub der Premier League an BVB-Keeper interessiert

Neun Mal hielt Roman Bürki in dieser Saison seinen Kasten sauber, nur Manuel Neuer hat in der Bundesliga mehr Weiße Westen auf dem Konto (12). Das scheint man auch in England vernommen zu haben, denn wie die Sun berichtet soll der FC Chelsea seine Fühler nach dem Schweitzer ausstrecken.

An der Stamford Bridge ist man auf der Suche nach einem Nachfolger für das 80 Millionen Euro schwere Missverständnis Kepa Arrizabalaga, der in seiner zweiten Saison in der Premier League nicht mehr überzeugen konnte.

Bürkis Vertrag läuft in einem Jahr aus

Zwischenzeitlich setzte Coach Frank Lampard sogar auf den 38-jährigen Willy Caballero. Nun muss ein Ersatz her. Dabei scheinen die Londoner einen Transfer von Roman Bürki ins Auge gefasst zu haben.

Da der Vertrag des BVB-Keepers im nächsten Jahr ausläuft, hofft man auf ein günstiges Geschäft. Eine Ablösesumme von 15 Millionen Pfund (16,7 Millionen Euro) steht laut der Sun im Raum.

Kepa zurück nach Spanien?

Chelsea-Flop Kepa könnte es dagegen zurück in die Heimat ziehen. Der FC Valencia soll Interesse an einem Leihgeschäft haben, auch dies berichtet die Sun. (dpa/mab)