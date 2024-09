Verkehrsunfall mit Todesfolge überschattet Champions-League-Spiel

Der FC Liverpool hat mit Teammanager Arne Slot einen erfolgreichen Start in die Champions-League-Saison hingelegt. Der englische Topklub gewann trotz Rückstand mit 3:1 (2:1) beim italienischen Vizemeister AC Mailand. Für Liverpool war es die erste Königsklassen-Partie ohne Jürgen Klopp an der Seitenlinie seit Dezember 2014.

Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic sorgte für die frühe Führung der Mailänder, die am zweiten Spieltag beim deutschen Meister Bayer Leverkusen zu Gast sein werden (3.). Doch der ehemalige RB-Leipzig-Profi Ibrahima Konaté (23.) sowie Kapitän Virgil van Dijk (41.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste, jeweils mit einem Kopfballtor nach einer Freistoßflanke.

Liverpool-Fan stirbt vor dem Spiel

Bei den Mailändern musste Frankreichs Nationaltorhüter Mike Maignan nach einem Zusammenprall (51.) ausgewechselt werden, sodass Lorenzo Torriani (19) zu seinem Profi-Debüt kam. Mit Dominik Szoboszlai, erstmals für Liverpool in der Königsklasse erfolgreich, traf dann ein weiterer Ex-Leipziger (67.).

Im Vorfeld der traditionsreichen Begegnung, die bereits zweimal im Finale der Champions League ausgetragen wurde (2005 und 2007), war es zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen: Am Dienstagmorgen kam der LFC-Fan Philip Dooley in Bergamo ums Leben, teilten die Reds mit, die „zutiefst betrübt“ seien. Verantwortliche beider Teams legten in Gedenken Blumen nieder auf seinem Sitzplatz, Liverpool trug zudem Trauerflor. (sid)