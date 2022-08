Zu Haaland: BVB-Star vor Wechsel zu Manchester City

Kurz vor dem Transferschluss kommt bei Borussia Dortmund doch noch einmal Bewegung in den Kader. Wie „The Athletic“ berichtet, steht Innenverteidiger Manuel Akanji vor einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City. Demnach befinden sich die Verhandlungen zwischen dem BVB und den „Citizens“ in der finalen Phase. Akanji soll nach Sport1-Informationen einen Fünfjahresvertrag in Manchester unterschreiben.

Akanji spielt beim deutschen Vizemeister nach den Transfers von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nur noch eine Nebenrolle. Dementsprechend hat der schweizerische Nationalspieler in dieser Saison auch noch kein Spiel für die Borussen absolviert. In der abgelaufenen Saison zählte Akanji noch zum schwarz-gelben Stammpersonal, verzeichnete 36 Einsätze. Sein Vertrag bei den Westfalen läuft 2023 aus. Somit ist das aktuelle Transferfenster die letzte Chance für den BVB, um bei Akanji eine hohe Ablöse zu erzielen.

Guardiola hält sich bezüglich Akanji-Transfer bedeckt

Bei den „Skyblues“ würde der bullige Abwehrspieler Personalsorgen in der Innenverteidigung lindern. Neben dem verletzten Nathan Aké muss auch Aymeric Laporte nach seiner Knieoperation noch pausieren. Trainer Pep Guardiola äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Nottingham Forest bezüglich neuer Transfers verhalten. „Ich weiß nicht, was passieren wird“ antwortete der Spanier, angesprochen auf mögliche Last-Minute-Verpflichtungen. Bei City würde Akanji auf seinen ehemaligen Teamkollegen Erling Haaland treffen, mit dem er zwei Jahre beim BVB spielte.

Akanji war im Januar 2018 für 21,5 Millionen vom FC Basel 1893 zu den Dortmundern gewechselt. In vier Jahren gewann er mit der Borussia jeweils einmal den DFB-Pokal und den deutschen Supercup. Bisher absolvierte er 158 Spiele für die Borussia, in denen er vier Tore erzielte.