Vereinsloser Holland-Star hat neuen Klub: Wechsel bringt Homepage zum Erliegen

Der niederländische Stürmer Memphis Depay verlässt Europa und wechselt nach Brasilien. Bereits am Montag unterschrieb er einen Vertrag bis Ende 2026 beim Traditionsklub SC Corinthians aus Sao Paulo.

Der 30-jährige EM-Teilnehmer, der nach seinem Vertragsende Ende Juni bei Atletico Madrid vergeblich auf ein lukratives Angebot wartete, wird bereits am Mittwoch beim im Abstiegskampf steckenden Tabellen-17. erwartet.

Der Stürmer galt jahrelang als großes Versprechen, hat dieses aber bei Manchester United, beim FC Barcelona oder zuletzt in Madrid nicht einlösen können.

Deutlich besser lief es mit 46 Toren in 98 Länderspielen im Oranje-Trikot. Doch für die aktuellen Duelle in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen Deutschland verzichte Bondscoach Ronald Koeman auf seinen Torjäger.

Brasiliens Medien spekulieren über ein immer noch sehr hohes Monatsgehalt von umgerechnet 500.000 Euro, das größtenteils der Hauptsponsor des siebenmaligen Meisters, ein Sportwetten-Anbieter (Esporte da Sorte), übernimmt. Die Corinthians-Fans riefen nach dem Vollzug der seit Tagen spekulierten Verpflichtung die Vereins-Homepage zuhauf auf und brachten damit das Portal für eine geraume Zeit zum Erliegen. (kk/sid)