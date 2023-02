Bleibt Kolo Muani in Frankfurt? Eintracht-Boss äußert sich

Für Eintracht Frankfurt ist ein möglicher Sommer-Transfer von Torjäger Randal Kolo Muani derzeit kein Thema. „Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen. Ich bin überzeugt, dass Randal auch in der nächsten Saison bei uns spielt“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag in einem Interview des TV-Senders Bild.

Der vor der Saison ablösefrei vom FC Nantes gekommene Kolo Muani ist mit neun Toren und 13 Vorlagen der Topscorer der Bundesliga. Beim 3:0-Sieg der Hessen gegen Hertha BSC hatte der 24-Jährige, der in Frankfurt einen Vertrag bis 2027 besitzt, am Samstag erstmals doppelt für die Eintracht getroffen. „Natürlich passen bei ihm die Zahlen, aber er profitiert auch ganz stark von der Spielweise der Mannschaft“, sagte Krösche.

Eintracht Frankfurt: Markus Krösche will Randal Kolo Muani noch nicht verkaufen

Nach Ansicht des 42-Jährigen würde es dem französischen Vize-Weltmeister guttun, „noch ein paar Jahre bei uns zu bleiben. Er ist ein herausragender Typ und sehr, sehr guter Spieler, aber eben noch am Anfang. Es gibt viele Bereiche, in denen er sich weiterentwickeln kann. Das kann er mit uns“, betonte Krösche.

Natürlich wisse man, dass Kolo Muani aufgrund seiner Topleistungen ein interessanter Spieler für zahlungskräftige Vereine sei. Es mache aber keinen Sinn, „jetzt ein Preisschild zu vergeben“, sagte Krösche über eine mögliche Ablösesumme. Der Marktwert des Stürmers liegt derzeit bei 37 Millionen Euro. Für Krösche steht fest: „Wenn wir ihn irgendwann mal abgeben sollten, muss der Verein schon sehr große und relativ volle Taschen haben.“ (aw/dpa)