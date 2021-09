Vardy gegen Rooney: In England tobt der Krieg der Spielerfrauen

Heißes Duell Vardy gegen Rooney: Es geht nicht um die Frage, wer der bessere Stürmer für die englische Nationalelf war. Die Frauen der beiden Fußballstars streiten vor Gericht mit harten Bandagen. Dabei geht es eigentlich nur um Klatsch und Tratsch.

In ihrem Lied „Footballer’s Wife“ empört sich Amy Macdonald über Menschen, die ihre alltäglichen Nichtigkeiten als angeblich bedeutsamen „Ärger und Streit“ in die Welt hinausblasen. In England streiten sich zwei Spielerfrauen nun sogar vor Gericht. Es geht um Vertrauensbruch, Bespitzelung, Geheimnisverrat und Verleumdung. William Shakespeare hätte vermutlich seine Freude daran.

Vardy gegen Rooney: Spielerfrauen streiten um Instagram-Geheimnisse

Vor dem High Court stehen sich Rebekah Vardy und Coleen Rooney gegenüber. Rebekahs Mann Jamie führt mit Leicester City gerade die Premier League an und hat 26 Länderspiele für England bestritten. Colleens Mann Wayne lässt seine Karriere nach 120 England-Einsätzen beim Zweitligisten Derby County ausklingen.

2016 spielten die Göttergatten Wayne und Jamie noch gemeinsam in Englands Nationalmannschaft. imago/Sportimage Foto:

Der Streit der Gattinnen schwelt schon seit längerer Zeit: Rooney wirft Vardy vor, über Monate private Geschichten von ihrer Instagram-Seite an die berüchtigte Boulevard-Zeitung „The Sun“ weitergegeben zu haben. 2019 habe sie deshalb sogar absichtlich drei Fehlinformationen auf ihre Seite gestellt und diese nur Vardy zugänglich gemacht.

Spielerfrauen vor Gericht: Rooney stellte mit Schwindel-Storys eine Falle

Die Schwindel-Storys über eine Familienplanungs-Reise nach Mexiko, ihre Rückkehr als TV-Moderatorin und die Überflutung des Rooney’schen Kellers seien daraufhin allesamt in der „Sun“ erschienen. „Aus meinen Screenshots geht eindeutig hervor, dass nur Rebekah Vardy diese Geschichten bei mir gelesen hat“, behauptet Rooney – und hat dies via Twitter ihren Followern auch schon wiederholt zu verstehen gegeben.

Das Ehepaar Rooney und seine vier Söhne imago/Focus Images Foto:

Deshalb ist die einstige TV-Moderatorin („Real Women“) im Verfahren die Angeklagte, denn Vardy hat eine Verleumdungsklage eingereicht. Die Anschuldigungen von Rooney seien „vor Millionen von Menschen wieder und wieder veröffentlicht“ worden, erklärte Vardys Rechtsanwalt Hugh Tomlinson. Nach den wiederholten Beleidigungen und Unterstellungen von Twitter-Nutzern habe seine Mandantin gefürchtet, ihr Baby zu verlieren (Vardys Tochter kam Ende 2019 gesund zur Welt), und sei auch suizidgefährdet gewesen.

Das Ehepaar Vardy imago/Landmark Media Foto:

Das war harter Tobak von beiden Seiten. Vielleicht waren Vardy und Rooney selbst erschrocken über das Ausmaß ihrer Fehde – jedenfalls einigten sie sich darauf, das Verfahren bis Februar auszusetzen, um „einen letzten Versuch zu unternehmen, die Angelegenheit außergerichtlich zu klären“.

Richter Mark Warby hätte vermutlich nichts dagegen. Und Amy Macdonald wohl auch nicht.