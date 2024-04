USC Paloma im Hamburger Pokalfinale – Teutonias Zittersieg gegen Rantzau

Der USC Paloma und Teutonia 05 bestreiten am 25. Mai das Finale im Hamburger Lotto-Pokal. Beide Klubs kämpfen dann auch um den Einzug in den DFB-Pokal und eine Einnahme von mehr als 200.000 Euro. Eines steht schon vor dem Endspiel fest.

Für einen der beiden Vereine wird nämlich eine kleine Serie brechen. Paloma und Teutonia haben noch kein Lotto-Pokal-Finale verloren. Beide Vereine schafften es zweimal ins Endspiel und gewannen. Beim Oberligisten Paloma liegen die Erfolge 22 und zehn Jahre zurück. Teutonia hat nach den Pokal-Triumphen der beiden Vorjahre an der Hoheluft die Chance auf den Hattrick.

Teutonia mit Tor in der Nachspielzeit bei Landesligist Rantzau

Teutonia tat sich am Ostermontag im Halbfinale der krassen Gegensätze deutlich schwerer als erwartet. Vor 814 Zuschauern in Barmstedt gewann der Regionalligist durch ein Tor von Leonard Brodersen (Bruder von Ex-St. Pauli-Keeper Svend Brodersen) in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) beim Landesliga-Klub SSV Rantzau, der dank großer Leidenschaft und eines überragenden Torhüters Malte Ladehof von der Sensation träumen durfte.





LEONARD BRODERSEN SCHIESST UNS IN DER NACHSPIELZEIT INS FINALE❗️#wirfürottensen pic.twitter.com/SnHcSFKF5l — FC Teutonia 05 (@Teutonia05) April 1, 2024

Paloma hatte zuvor das Duell gegen den Liga-Rivalen ETSV verdient mit 2:0 (0:0) gewonnen. Vor 480 Zuschauern in Barmbek trafen Mohamed Giresse Fané (61.) und Lasse Blöcker (73.) gegen die enttäuschenden Gäste aus Billwerder.