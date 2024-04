Urinbecher, Profi mit Laserpointer und Insta-Skandal: Fußballspiel artet völlig aus

In der ersten mexikanischen Liga kam es im Derby zwischen Monterrey und Tigres zu wilden Szenen auf und neben dem Platz. Von Laserpointer-Attacken über Fans, die in Becher urinieren gab es fast nichts, was nicht bei dem Spiel passierte. Das Spiel rückte schon fast in den Hintergrund.

Tigres-Keeper Nahuel Guzmán musste wegen einer Knieverletzung das Spiel von der Bank aus verfolgen. Während des Spiels richtete der 38-Jährige immer wieder den Laserpointer auf den Torwart von Monterrey, Esteban Andrada. Somit störte er diesen bei seinen Ballaktionen. In der Halbzeit ging der Sportdirektor der Heimmannschaft zur Bank und nahm Guzmán dann den Laserpointer weg.

Ersatztorhüter blendet Kollegen mit einem Laserpointer

Guzmán dürfte der erste Spieler gewesen sein, der durch eine Laser-Attacke auffiel. Er wurde für elf Spiele gesperrt. Zudem bekam er eine Geldstrafe und noch eine interne Strafe. Er muss gemeinnützige Arbeit verrichten. Nach dem Spiel entschuldigte er sich für sein Verhalten.

Bereits im August fiel Guzmán auf, weil er sich vor dem Strafstoß eine lange Schnur aus dem Mund zog, um den Schützen zu verwirren.

Tigres-Fan wirft Urinbecher auf Monterrey-Anhänger

Doch das blieb nicht die einzige kuriose Szene in dem Spiel. Tigres muss eine Geldstrafe bezahlen, weil ein Fan in einen Becher uriniert hat und diesen zu den gegnerischen Fans warf.

Torwart Andrada erhielt auch eine Strafe, weil er sich auf Instagram homophob über Guzmán äußerte.

Auch Monterrey muss eine Strafe bezahlen, weil ein Fan den Tigres-Stürmer André-Pierre Gignac mit einer Flüssigkeit bewarf und komische Gesten machte.

Zwei weitere unbekannte Fans wurden von allen weiteren Ligaspielen ausgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Europapokal: Star-Torhüter sieht zweimal Gelb – und darf trotzdem weiterspielen

Das Spiel endete übrigens 3:3. Monterrey glich in der zehnten Minute der Nachspielzeit erst aus und ein Tigres-Spieler sah anschließend noch Rot.