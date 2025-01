„Unvergesslicher Moment!“ Kleiner Celtic-Fan von Gäste-Kurve gefeiert

Sportlich wollen die Young Boys Bern in dieser Champions-League-Saison einfach nicht ins Rollen kommen. Gegen Celtic Glasgow setzte es für die Schweizer am siebten Spieltag die siebte Niederlage (0:1). Die Fans der Gelb-Schwarzen gehen allerdings als der große Gewinner hervor.

Als das Spiel im Celtic Park abgepfiffen wurde, sah man zunächst das gewohnte Bild. Zahlreich waren die Anhänger aus der Schweiz wieder mit ihrer Mannschaft nach Schottland gereist, um am Ende mit gesenkten Köpfen darauf zu warten, den Gästeblock wieder verlassen zu dürfen.

Die nebenliegende Haupttribüne hatte sich größtenteils bereits geleert, aber der kleine Celtic-Fan Joshua stand noch da. Der Junge winkte und applaudierte den Young-Boys-Fans als Anerkennung für den gelieferten Support. Diese bedankten sich, applaudierten ebenfalls und feierten den Jungen im Anschluss mit einer angestimmten Welle.

?? ???????? ??



Joshua, a young Celtic fan, was at Celtic Park with his dad yesterday and after the game there was this cute scene where Joshua did the wave with the whole YB curve. The BSC Young Boys supporters then gave him a YB scarf.



?????????… pic.twitter.com/9U7NQSi4He