Die erhoffte Welt-Karriere legte Ousmane Dembele seit seinem Wechsel vom BVB zum FC Barcelona nicht hin. Wahnsinniges Verletzungspech ist die eine Seite der Wahrheit, dass sich der Franzose das Leben durch Nachlässigkeiten in puncto Disziplin und Professionalität aber auch selbst schwer machte, die andere.

Unter Neu-Coach Xavi, so könnte man meinen, hätte Dembele die Möglichkeit, einen Neuanfang einzuleiten. Doch stattdessen scheint sich der Offensiv-Star auch unter dem neuen Übungsleiter schnell ins Aus zu befördern.

FC Barcelona: Ousmane Dembele erneut mit Disziplinlosigkeit

In der Sendung „Onze“ des Kanals „Esport3“ soll der Journalist Xavi Campos davon berichtet haben, dass Dembele bei einer Trainingseinheit der vergangenen Woche nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschien. Als klar wurde, dass sich daran wohl ohne Sonder-Aufforderung auch nichts mehr ändert, habe das Trainerteam den Spieler angerufen und ihn zum Trainingsgelände bestellt.

Dem sei Dembele dann auch nachgekommen. Seine angebliche Begründung nach Entschuldigung: Da dass Training üblicherweise am Nachmittag stattfindet, habe er angenommen, dass dies auch an diesem Tag so sei. Dem war jedoch scheinbar nicht so.

Mit dem neuen Trainer halten beim FC Barcelona auch einige neue Regeln Einzug. Eine davon: Bereits anderthalb Stunden vor dem tatsächlichen Beginn des Trainings sollen sich die Spieler am Gelände einfinden. Für Dembele wohl keine ganz einfache Vorgabe. Unter Xavi soll der 24-Jährige zuvor schon einmal später als vereinbart erschienen sein.