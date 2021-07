Sechs Punkte aus dreizehn Spielen, Platz 17 und trotz Trainerwechsel kein Aufschwung: zu wenig für die Ansprüche von Mainz 05. Nach dem 0:1 gegen Werder Bremen zieht der Bundesligist erste Konsequenzen – und trennt sich von Sportvorstand Rouven Schröder. Der Nachfolger könnte ein alter Bekannter sein.

Schröders Aus teilte der Verein am Dienstagabend mit. Der ursprünglich bis 2024 laufende Vertrag wird vorzeitig aufgelöst. Schröder, der seit 2016 für Mainz 05 tätig war, habe selbst um diesen Schritt gebeten. „Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung mit Bedauern akzeptiert, weil wir Rouven Schröders Kompetenz und sein Fachwissen sehr gerne weiter an unseren Verein gebunden hätten“, sagte Aufsichtsrat Detlev Höhne. Rouven Schröder habe „unermüdlich für Mainz 05 gekämpft und wesentlich geholfen, den Verein in schwierigen Zeiten auf Kurs zu halten“.

Rouven Schröder verlässt Mainz 05: „Es ist besser, den Weg frei zu machen“

Dem 45-Jährigen sei es „nicht leicht gefallen“, Mainz zu verlassen. „Der Verein, die Mannschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Stadt sind mir in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen, das legt man nicht so einfach ab“, ließ sich Schröder durch den Klub zitieren. Er habe aus dem Gefühl heraus gehandelt, „dass es für den Verein und für mich besser ist, den Weg frei zu machen, so dass sich Mainz 05 insgesamt neu aufstellen kann“. Interimsweise übernimmt der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann die Aufgaben Schröders.

Zu dieser Neuausrichtung des Ex-Klubs von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp könnte auch ein alter Bekannter gehören. Christian Heidel soll schon bald wieder ein Amt übernehmen. „Angedacht war, dass wir Christian Heidel als zusätzliches Mitglied neben Stefan Hofmann, Rouven Schröder und Jan Lehmann in unseren Vorstand aufnehmen, um den Verein für die strategischen Fragen der Zukunft noch besser aufzustellen“, sagte Aufsichtsrat Höhne.

Mainz 05: Kehrt Klub-Legende Christian Heidel zurück?

Allerdings habe sich Heidel, der zwischen 1992 und 2016 maßgeblich am Aufschwung des FSV Mainz 05 beteiligt war, wegen der aktuellen Entwicklung Bedenkzeit erbeten. Wie eine Zusammenarbeit aussehen könne, wolle der Klub über die Feiertage besprechen.